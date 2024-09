Victoria Ruffo aclara que no participará en el reality de los Derbez

Victoria Ruffo ha tomado una decisión clara al descartar su participación en el reality familiar ‘De viaje con los Derbez’, a pesar de haber mostrado interés en unirse anteriormente. En un encuentro reciente con los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz compartió su intención de lanzar su propio reality show familiar, revelando incluso el nombre del proyecto.

“Yo sé que daría mucho contenido, pero no se los voy a dar. Yo voy a hacer mi propio reality… Los Ruffos (se llamará)“, respondió frente a los medios de comunicación.

Al ser cuestionada sobre si su nuevo reality competiría directamente con el de la familia paterna de su hijo José Eduardo Derbez, Victoria Ruffo no tuvo reparos en admitir que sí. Esto podría significar un nuevo capítulo en la dinámica familiar y en el mundo del entretenimiento, al ofrecer a los fanáticos una perspectiva diferente de su vida y sus interacciones familiares. Sin duda, la decisión de Ruffo genera expectativas sobre cómo se desarrollará su proyecto y la posible respuesta del público.

“Directa sí, pero va a estar mejor porque somos más simpáticos acá de este lado“, expresó.

Victoria Ruffo no desea pasar las Navidades con los Derbez

Victoria Ruffo expresó que, a pesar de su deseo inicial de compartir las fiestas decembrinas con la familia de Eugenio Derbez, las circunstancias han cambiado. La actriz dejó en claro que, por diversas razones personales y familiares, no podría pasar estos momentos en conjunto. Aseguró que valora la relación que ha reconstruido con ex, especialmente tras el reencuentro en el nacimiento de su nieta Tessa.

“Es lo que te iba a decir ahorita, depende del menú, porque ellos cocinan muy feo. Entonces yo opino que yo debo de llevar la cena, porque en mi casa se hace bacalao, romeritos”, añadió.

“No, hacemos lasaña de chicharrón, lentejas, comemos lentejas porque dicen que es para la lana. Entonces una cucharadita de lentejas nos cae bastante bien. Entonces allá no sé, creo que hacen, no sé, no me gusta”, expresó la actriz.

