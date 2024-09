Victoria Ruffo dice cómo van las cosas con Alessandra Rosaldo

Victoria Ruffo compartió sus pensamientos sobre su relación con Alessandra Rosaldo, destacando cómo su vínculo se fortaleció durante el nacimiento de Tessa, la primogénita de José Eduardo Derbez. En una reciente entrevista con El Gordo y La Flaca, la actriz habló sobre la admiración que siempre ha sentido por la madrastra de su hijo, revelando que la vocalista de ‘Sentidos Opuestos’ la ha defendido en múltiples ocasiones, lo que ha contribuido a cimentar su relación.

“Claro, (me defiende) porque es una mujer inteligente. Porque sabe que yo respeto su matrimonio, su relación y que mi relación con Eugenio es únicamente como papás de José Eduardo”, expresó la actriz en exclusiva para Univision.

Además, Ruffo aprovechó para resaltar que no existe ningún tipo de diferencias entre ellas: “Ella me cae muy bien a mí. Se me hace una mujer linda, que canta hermoso y que trata muy bien a mi hijo, ya con eso para mí es más que suficiente”.

“Ya lo hicimos ahora en el hospital, que estuvimos todos juntos. Mi marido estuvo platicando horas y horas con Eugenio… se llevan muy bien y eso me da mucho gusto, y estamos planeando hacer Navidad y Año Nuevo”. Sin embargo, luego aclaró que todo se trataba de su sentido del humor: “No es cierto”.

Victoria mencionó el encuentro entre Eugenio y el político Omar Fayad, señalando que los dos pasaron un tiempo considerable conversando, lo que podría haber enriquecido las conexiones entre ambas familias. La actriz enfatizó la importancia de este encuentro y cómo ha influido en su percepción de Alessandra. Este evento marcó un punto de partida para una relación más cercana entre las dos mujeres, permitiendo la posibilidad de una amistad que, aunque aun en desarrollo, está sustentada en el respeto y la admiración mutua.

“Nos llevamos bien, pero también nos llevamos de la patada. Lo único que nos une en esta vida es José Eduardo y ahora mi nieta Tessa, qué bueno, tenemos que compartir (porque) también es el abuelo”, dijo sobre el padre de su primer hijo.

