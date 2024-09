11 productos en Five Below que los jubilados deberían aprovechar

Five Below es una de las tiendas más conocidas de los Estados Unidos por un motivo: ofrece buenos precios y muchos descuentos. En este caso, el sitio Finance Buzz ha hecho un listado con oportunidades para personas que ya se han retirado

Como jubilado, buscas maximizar cada centavo. Sin embargo, ajustarte a un presupuesto no significa renunciar a la calidad. Ahorra comprando snacks, dulces, electrónicos, decoración del hogar, productos para mascotas y mucho más en esta tienda económica.

Decoración del hogar para Halloween

Como sugiere su nombre, la mayoría de los artículos en Five Below cuestan $5 o menos. No obstante, hay algunas compras especiales que pueden tener un precio un poco más alto.

La decoración otoñal para el hogar puede costar un poco, pero si eres una persona alegre y te gusta darle otro tono a tu hogar, esta es tu oportunidad.

Por ejemplo, los artículos de Halloween como este Arco Inflable Embrujado son una inversión que vale la pena. A solo $18, es menos de la mitad de lo que pagarías por un producto similar en Amazon.

El producto para Halloween se vende en Five Below a buen precio. Crédito: Five Below | Cortesía

Contenedores para guardar alimentos

Optimiza tu presupuesto de comida adquiriendo contenedores de almacenamiento.

Con más tiempo libre en la jubilación, puedes pasar más horas en la cocina, pero también podrías necesitar reducir el gasto en comestibles.

Five Below ofrece recipientes plásticos a una fracción del precio que encontrarías en una tienda de artículos para el hogar. Por solo $5.55, puedes adquirir un set de 42 piezas.

Productos de belleza a precios asequibles

Explora la sección de belleza en Five Below si queres una persona coqueta. Aquí puedes encontrar desde fragancias por $5 hasta paletas de maquillaje que imitan las de marcas más caras.

Por ejemplo, el spray corporal Solar Flair de $5, muy popular en internet, se compara favorablemente con la versión de 8.1 onzas de Sol de Janeiro que cuesta $38 en Sephora.

Comida internacional

Durante tu jubilación, quizás hayas viajado por el mundo y probado deliciosos bocadillos internacionales. Si extrañas esos sabores, Five Below tiene lo que necesitas.

Puedes encontrar productos como Pocky, Meiji Hello Pandas, bocadillos de maíz Takoyaki o Chips de Camarón.

Equipos de audio económicos

Relájate y disfruta de tu música favorita con audífonos Prime Audio por $8, auriculares Beatwave estéreo por $5.55 o un altavoz Bluetooth Orbit por $7.

Compara estos precios con los auriculares inalámbricos JBL por $49.99, los auriculares Sony por $59.99 o el altavoz portátil iLive que cuesta $69.99 en Best Buy.

En Five Below puedes encontrar auriculares a buen precio. Crédito: Five Below | Cortesía

Accesorios para smartphones

Five Below ofrece todo tipo de accesorios para tu smartphone, desde fundas protectoras hasta hubs USB divertidos, a precios asequibles.

Mientras que Target vende fundas OtterBox por más de $49, en Five Below encuentras una amplia variedad de opciones coloridas por solo $5.55.

Suministros para automóviles

Personaliza tu auto con los productos más recientes de Five Below. Puedes encontrar marcos para matrículas, cubiertas para el volante y soportes ajustables para teléfonos por solo $5.55.

Además de accesorios y decoración para vehículos, esta tiende ofrece kits de seguridad por $15. Aprovecha esta oferta antes de tu próximo viaje por carretera.

Cuidado de la piel accesible

Cuida tu piel sin gastar una fortuna. Los productos de spa y cuidado de la piel especializados pueden ser costosos, pero en Five Below puedes encontrar alternativas económicas.

En lugar de gastar $16 en una mascarilla de Dr. Jart+ de Sephora, prueba las opciones por $3 que ofrece Five Below.

Además, puedes adquirir una crema corporal Solar Flare por solo $5, en lugar de gastar $48 en la crema Brazilian Bum Bum de Sol de Janeiro.

Equipo para ejercitarse en casa

Mantente activo sin pagar una membresía de gimnasio costosa. Five Below tiene todo lo que necesitas para crear un espacio de entrenamiento en casa.

Por menos de $6 cada uno, puedes conseguir una pelota de ejercicio, una colchoneta de yoga, un set de bandas de resistencia, pesas para las muñecas y más.

La pelota de ejercicio de Five Below se consigue a $5. Crédito: Five Below | Cortesía

También encontrarás productos para aliviar el cansancio después del ejercicio, como un masajeador para el cuello.

Productos para mascotas

Mantén felices a tus mascotas con productos accesibles de Five Below. Puedes encontrar golosinas, túneles para gatos, juguetes para perros y muchas opciones más.

Además, ahorrarás en ropa para mascotas, artículos de aseo y arneses para esos paseos largos con tu perro.

Organizadores y cestas

Organiza tu hogar con la amplia selección de cestas y contenedores de plástico de Five Below.

Estos productos por $5.55 o menos son ideales para almacenar desde cartas antiguas y revistas hasta joyas y productos de limpieza.

Oportunidades a $5.