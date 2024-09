Agenda de eventos en Nueva York

Las vidas rotas

Corezon, Radio Drama Network y Repertorio Español (138 East 27th Street, entre Lexington y Third Avenues) presentan desde este jueves 19 de septiembre el estreno mundial de “Las Vidas Rotas”: una cautivante comedia escrita por la actriz y periodista venezolana Yessi Hernández. La producción se presentará del 19 al 29 de septiembre de 2024 y ofrecerá al público diez funciones exclusivas que exploran los temas conmovedores y actuales de la migración, la resiliencia y la búsqueda del sueño americano. Informes: repertorio.my.salesforce-sites.com

La Casa de Bernarda Alba

Continuando con los eventos por el Mes de la Herencia Hispana Música en vivo este jueves 19 de septiembre de 6:00 P.M. a 9:00 P.M. se proyectará la película La Casa de Bernarda Alba 103 Minutos. Drama (1987, España). Los asistentes pueden disfrutar del ciclo nocturno de cine al aire libre para ver este clásico filme que narra la historia de una viuda que toma el control de la vida de sus hijas y está basada en la obra de Federico García Lorca. La película tendrá audio en español con subtítulos en inglés. El lugar donde se podrá disfrutar de la obra es en The Audubon Terrace (155th and 156th Street on Broadway) Informes: inwoodartworks.nyc

¡VAYA! en el Lincoln Center

Una tradición del Lincoln Center desde 2015, ¡VAYA! es un escaparate gratuito de las mejores tradiciones de baile y música latina de Nueva York. El show ofrece a los devotos de la música latina orquestas de primer nivel y una muestra representativa de nombres importantes en los campos de la salsa, el jazz latino, el merengue, la bachata, el boogaloo y mucho más. Ya sea que estés aquí para mostrar tus movimientos de baile o simplemente para escuchar, nuestra casa es tu casa. Este viernes 20 de septiembre se presentará la Orquesta Broadway desde las 7:30 PM. La entrada es gratuita. Informes: linconlcenter.org

Noche de música del recuerdo

Los fanáticos de la música rock de los 90 y 2000 podrán disfrutar este sábado 21 en el Webster Hall (125 E.11th Street), de los mejores temas rockeros de estas décadas que abarca desde la angustia de los 90 hasta el emo de los 2000 hasta el presente, Emo Nite celebra 10 años de cultivar una comunidad de fanáticos de la música con ideas afines que va más allá de lo que conocemos como “emo”. No se trata sólo de la música, se trata de la cultura, el amor por la escena y encontrar un lugar al que todos pertenezcan. Informes: axs.com

Las Mujeres lo hacemos mejor que…

Las Mujeres lo Hacemos Mejor que los Hombres, una de las obras de mayor impacto regresa al teatro Thalia con la actuación principal de la actriz Soledad López. No puede perderse esta divertida comedia entre las relaciones entre parejas con esta obra del escritor puertorriqueño Roberto Ramos Perea y dirgida, diseñada y producida por Angel Gil Orrios que se estrenó hace unos días. Las funciones son viernes y sádado 8:00 P.M., domingo 4:00 P.M. Informes: thaliatheatre.org

El show de Manny Papeleta

El aclamado comediante Manny Papeleta está listo para ofrecer una noche inolvidable este sábado 21 de septiembre en el prestigioso Westbury Theatre. Este espectáculo exclusivo, titulado “Solo para Mujeres y Hombres Valientes”, promete ser una experiencia única que además cuenta con los máximos exponentes de la Bachata; Luis Vargas, Alex Bueno, Grupo D’ Ahora entre otros. El evento se llevará a cabo a partir de las 8:00 pm en Flagstar at Westbury Music Fair. Informes: Ticketmaster.com y BoletosExpress.com al Teléfono 888 561 8757.

ChainFest debuta en Nueva York

ChainFEST, la celebración de cadenas de restaurantes y cultura pop más grande del mundo, hace su debut en la ciudad de Nueva York, en Randall’s Island Park el 21 de septiembre de 2024.

Los cofundadores de la cadena, BJ Novak y el chef Tim Hollingsworth, galardonado con una estrella Michelin, han ideado una experiencia única que combina platos elevados con ofertas ampliadas de las cadenas favoritas de Estados Unidos con la fantasía y la diversión que esperarías de un evento que incluye ¡Una sala de juegos Chuck E Cheese y una celebración del 55 cumpleaños de Cracker Barrell! Además de los platos glamorosos de la cadena, espere el debut de nuevas deliccias que aún no están en los menús de los restaurantes de la cadena. Informes: ChainFEST.com

Taller boricua de grabado en el MoMa

Aprenda sobre técnicas básicas de grabado a través de un taller guiado dirigido por las artistas del Taller Boricua Nitza Tufiño y Ada Pilar-Cruz. A los participantes se les mostrarán diferentes formas de tallar usando linóleo y se les proporcionarán las herramientas necesarias para que experimenten por su cuenta. Los participantes saldrán del taller con una comprensión básica del linograbado y habilidades tangibles para continuar su exploración en casa. Únete a las artistas Nitza Tufiño y Ada Pilar-Cruz de Taller Boricua en un taller introductorio de grabado. Los participantes aprenderán las técnicas básicas de linograbado y se llevarán consigo las habilidades necesarias para seguir creando en casa. Este sábado de 12:00 a 2:30 P.M. Informes:moma.org

Carnegie Hall celebra la cultura latina

El sábado 21 de septiembre, de 12:00 p.m. a 4:00 p.m., Carnegie Hall te invita a celebrar la cultura latina en un día lleno de música, baile, manualidades y diversión para niños de 3 a 10 años. Presentado como parte de Nuestros sonidos – el festival en el que durante toda la temporada celebran la cultura latina en Estados Unidos – este día altamente interactivo invita a familias a participar en una variedad de actividades musicales, ofrecidas en inglés y español. Habrá presentaciones en vivo, juegos, talleres interactivos, y actividades en inglés y español, incluyendo una oportunidad única de crear y tocar tu propio instrumento. Informes: inline.carnegiehall.org