Antonio Mohamed reveló que estuvo en la órbita de la selección mexicana

El director técnico argentino, Antonio ‘Turco’ Mohamed, habló sobre la reciente contratación de Javier Aguirre como seleccionador nacional de México en sustitución de Jaime Lozano; sin embargo sorprendió a todos al revelar que ciertamente se encontraba entre los principales candidatos para tomar el mando del equipo, aunque terminó siendo descartado por la directiva de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Estas declaraciones las realizó el estratega durante una entrevista ofrecida para David Faitelson, donde confesó que llegó a tener conversaciones bastante avanzadas sobre la posiblidad de hacerse con el banquillo del Tri para el proceso de cara al Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá, aunque terminó siendo descargado para darle la vacante al ‘Vasco’ tras reconocer su impresionante trayectoria como entrenador.

Mohamed sostuvo que mantuvo una charla vía zoom con diversos directivos de los diversos clubes de la Liga MX para poder conocer su opinión sobre lo que sería la selección mexicana bajo su mando; entre ellos se encontraban Emilio Azcárraga (Águilas del América), Amaury Vergara (Chivas Rayadas de Guadalajara), Jogealberto Hank (Xolos de Tijuana) y Ernesto Tinajero (Rayos de Necaxa).

“Tuve una charla con ellos. Presentó un proyecto de cómo sería, los jugadores que conozco, cómo me gustaría jugar, cómo llegarían los jugadores. Ya me conocen, dirigí en México por muchos años, saben cómo juegan mis equipos. Me ha tocado jugar muchos torneos”, expresó en sus declaraciones el argentino.

A pesar de esto el Turco Mohamed reconoció que la decisión no le genera ningún tipo de molestia y que por el contrario le ha ofrecido su total apoyo a Javier Aguirre en esta nueva etapa profesional de su vida; de igual manera felicitó a Rafael Márquez e instó a los mexicanos a unirse a ellos en la lucha de mejorar la plantilla azteca para poder tener una positiva participación en el Mundial de 2026.

“Ahora no, ya pasó el tres. Eso sí, ya está. Lo ideal es que esté ‘Vasco’ y después Rafael Márquez por otros cuatro años”, concluyó el antiguo entrenador de los Pumas de la UNAM que es considerado como uno de los más eficaces dentro de la Liga MX en los últimos años por su capacidad para impulsar a las plantillas que dirige.

