Daniel Bisogno revela para cuándo lo darían de alta

Daniel Bisogno ha expresado un sentimiento de optimismo respecto a su salud y se siente listo para regresar a casa y continuar con su recuperación. Su hermano Alex había aclarado anteriormente que su hospitalización fue preventiva y no debido a una emergencia.

“(Espero) a más tardar el sábado ya regresarme a mi casa a seguir con la recuperación total, que esto no, no la retrasó, sino que hubo cosas que mejoraron porque se dieron cuenta a tiempo, la ventaja aquí fue que todo ha sido a tiempo porque yo no he parado de prestar atención y de avisar cualquier leve síntoma”, expresó en exclusiva para ‘Ventaneando’.

Después de varios ingresos hospitalarios y meses de incertidumbre, parece que Daniel está en camino hacia una completa recuperación, especialmente después de haber recibido un trasplante de hígado que esperaba.

Además, surgieron preocupaciones cuando se supo que había sido reingresado al hospital, lo que inicialmente generó especulaciones sobre su estado. Sin embargo, su familia ha descartado estas inquietudes y el propio Daniel ha compartido su situación en el programa “Ventaneando”, enviando un mensaje de audio para tranquilizar a sus seguidores. Aparentemente, está en un proceso de recuperación y se espera que pronto retome su vida normal al 100%.

“Afortunadamente, ya me están haciendo diario los ultrasonidos checando todo absolutamente bacterias virus que todo esté bien afortunadamente todo, todo está saliendo con los números los doctores se asombran de en mi capacidad de mejoría y velocidad para eso entonces está muy contentos ya ahorita estoy esperando ya que me muevan a al puerto de terapia intermedia”, expresó.

“Ya ahorita estoy esperando ya que me muevan al puerto de terapia intermedia. Ya me van a pasar para allá y la idea es vigilar que los antibióticos y todo esté bien aquí unos días“, dijo.

Alex Bisogno habló de la salud de su hermano Daniel

“Todo apunta a que, efectivamente, es una infección, una bacteria que está creciendo en su sangre. No es que sea una bacteria que haya agarrado en el hospital o en algún lugar, sino una bacteria que crece en el estómago de cualquier persona, pero al estar inmunosuprimido, una de esas bacterias empezó a crecer más de lo normal y ahorita lo tienen con antibióticos”, dijo a ‘Ventaneando’.

