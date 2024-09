Fallece JD Souther, cantautor y colaborador de los Eagles

El reconocido cantautor JD Souther, quien dejó una huella imborrable en la música y colaboró con la icónica banda Eagles, falleció a los 78 años en su casa de Sandia Park, Nuevo México, informó el portal The New York Times.

La noticia fue confirmada por un representante de los Eagles, aunque no especificó la causa ni la fecha exacta de su fallecimiento.

El legado musical de Souther es especialmente notable por su colaboración con los Eagles, para quienes coescribió exitosos temas como “New Kid in Town”, “Heartache Tonight”, “Best of My Love”, “Victim of Love”, y “James Dean”.

Además, compuso “Faithless Love” para la cantante Linda Ronstadt y tuvo un éxito en solitario con la canción “You’re Only Lonely” en 1979.

Su discografía incluye ocho álbumes de estudio, siendo su trabajo más reciente el disco ‘Tenderness’, lanzado en 2015.

En 2013, fue honrado con su inclusión en el Salón de la Fama de los Compositores.

Además de su carrera musical, Souther incursionó en la actuación. Interpretó al personaje de John Dunaway en la tercera temporada de la serie dramática ‘Thirtysomething’, en 1989 y tuvo papeles en películas como ‘Postcards From The Edge’ y ‘My Girl 2’.

Souther, que estaba a punto de comenzar una gira con la cantautora Karla Bonoff, realizó su última actuación el 12 de septiembre en el Baby Grand de Wilmington, Delaware.

A lo largo de su carrera, JD Souther no solo escribió canciones memorables, sino que también fue un influyente intérprete, conocido por su distintiva voz y estilo único. Su legado musical seguirá viviendo a través de sus composiciones, que resonarán en las generaciones futuras.

La comunidad musical y sus fans lo recordarán con cariño y admiración.

