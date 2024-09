Javier Aguirre se lamenta por el fallecimiento de André Marín

El director técnico de la selección de México, Javier ‘Vasco’ Aguirre, se pronunció sobre el fallecimiento del icónico periodista mexicano especializado en fútbol, André Marín, quien en vida formó parte de importantes cadenas televisivas como TUDN y Fox Sports.

Durante una entrevista ofrecida para David Faitelson el estratega del combinado nacional azteca confesó lo triste que fue para él conocer esta muerte, especialmente porque había conversado con Marín un par de semanas antes de la noticia; asimismo reconoció que le dolió no volverlo a escuchar por una última vez para poder despedirse.

“Cuando le llamó Televisa tenía muchas dudas y me consultaba “¿Qué hago Javier?”, y le decía el tren pasa una vez en la vida, si tu crees que cumpliste tu etapa en Fox, pues mira es una buena oportunidad, Televisa es Televisa, yo se que te asocian con la otra cadena, pero somos profesionales y yo lo aconsejaba que se fuera”, recordó.

“La última vez que lo vi físicamente fue en diciembre y luego fui un cabrón porque me llamó ya desde Monterrey cuando sabía que ya estaba internado y no le conteste dos veces ya están en selección nacional y ya cuando le hable ya no podía él hablar y me entró una tristeza porque tengo dos llamadas en mi teléfono de André y me hubiera gustado por lo menos oírlo por última vez, él sabe que lo quise mucho y estoy rezando por su descanso”, concluyó el entrenador.

El Vasco Aguirre resaltó que siempre se consideró un gran amigo del periodista mexicano y le envió sus condolencias a sus familiares; asimismo resaltó que se perdió una importante voz del fútbol.

La noticia sobre el fallecimiento de André Marín se dio a conocer el lunes luego de revelarse que el comentarista de 52 años venía presentando graves problemas de salud que lo obligaron a mantenerse alejado de sus actividades laborales.

Sigue leyendo:

–De qué murió el famoso periodista deportivo de TUDN André Marín

–Las reacciones a la muerte de André Marín

–Hobbit Bermúdez cuenta los detalles tras su fractura con Atlante