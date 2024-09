Lewis Hamilton criticó presuntos comentarios racistas del presidente de la FIA

Lewis Hamilton expresó su preocupación por los comentarios del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, quien comparó a los pilotos de Fórmula 1 que utilizaban malas palabras en la radio del equipo con “raperos”. Hamilton sugirió que había un “elemento racial” en las palabras de Ben Sulayem.

En una entrevista con Motorsport.com, Ben Sulayem afirmó que la FIA planeaba endurecer las medidas contra el uso de blasfemias en las transmisiones de radio del equipo. “Tenemos que diferenciar entre nuestro deporte -el automovilismo- y la música rap”, declaró Ben Sulayem. “No somos raperos, ¿sabes? ¿Cuántas veces por minuto dicen la palabra F? No somos así. Son ellos y somos [nosotros]”.

Cuando se le preguntó sobre estas declaraciones, Hamilton manifestó que entendía la intención de limitar el lenguaje inapropiado para beneficiar a los espectadores más jóvenes, pero no compartía la comparación.

“Con lo que está diciendo, no me gusta cómo lo ha expresado, decir que los raperos son muy estereotipados”, comentó Hamilton. Agregó que este tipo de afirmaciones lleva a pensar que “la mayoría de los raperos son negros”, lo que, en su opinión, señala un problema. “Eso realmente lo indica, cuando dice que no somos como ellos. Creo que esas son las palabras equivocadas, hay un elemento racial ahí. Pero como dije, estoy de acuerdo con el hecho de que creo que [es necesario] pulirlo un poco”.

El plan de la FIA para reducir los insultos en la radio de los equipos ha sido un tema central en los medios antes del Gran Premio de Singapur. Hamilton, hablando sobre estas restricciones, explicó que los pilotos más jóvenes tienden a no censurar su lenguaje, pero él ha aprendido a controlar sus expresiones. “Cuando tenía 22 años, no pensaba tanto en eso y era más como si tus emociones simplemente se dispararan y dijeras lo que te viene a la mente”, dijo Hamilton. Sin embargo, ahora es más consciente del impacto que tiene en la audiencia, especialmente en los niños.

Hamilton concluyó afirmando que, aunque es importante mostrar emociones en la pista, los pilotos deben ser conscientes del impacto de sus palabras y acciones en aquellos que los apoyan, incluidas las personas que trabajan detrás de escena y sus seguidores de todas las edades.

