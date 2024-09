Pedro Aquino no se rinde con Santos laguna y calienta la previa ante Toluca

El futbolista del Club Santos Laguna, Pedro Aquino, aseguró que el mal momento que está atravesando el equipo no ha disminuido su entrega y aseguró que harán todo lo que esté en sus capacidades para lograr una contundente victoria este domingo 22 de septiembre ante el Toluca por el duelo correspondiente a la Jornada 9 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

Estas declaraciones las realizó el mediocampista durante la conferencia de prensa previa a este encuentro con el que esperan conseguir el triunfo para poder sumar tres puntos que les permitan escalar posiciones y así luchar por clasificar a la Liguilla.

“Más allá del resultado que se dio, que claramente no fue el esperado, la verdad es que me sentí muy bien y muy feliz de volver a pisar la cancha. El resultado no fue el que queríamos, pero estoy muy contento por haber regresado a la actividad”, expresó.

Emocionado por volver

Aquino destacó lo emocionante que es estar de vuelta a las canchas luego de varios meses sin ver acción, por lo que espera poder ayudar al equipo a mejorar su rendimiento.

“Después de estar fuera entre cinco y seis meses, el ritmo y la forma física se irán ganando de a poco, pero he estado trabajando muy bien a lo largo de estas semanas para sentirme bien el día del partido. Estoy agradecido por el apoyo del cuerpo técnico y mis compañeros”, resaltó.

“Sabemos la clave de rivales que hay en esta liga, y Toluca no será la excepción. Tenemos que estar preparados para enfrentar un partido difícil, pero también es una oportunidad para darle una alegría a nuestra afición, al club y a nuestras familias. Necesitamos ganar este partido para tomar un respiro y seguir trabajando en los objetivos que tenemos“, agregó.

Entrega del equipo

Para finalizar, Aquino destacó el trabajo que ha realizado toda la plantilla no solo en lo físico, sino también en sus aspiraciones y en el trabajo mental para aceptar que son capaces de poder derrotar a cualquiera.

“Claramente queremos ganar, pero más que eso, queremos dar lo mejor de nosotros en la cancha. Sé que el equipo está trabajando duro para mejorar en cada aspecto del juego y estoy convencido de que podemos cambiar el rumbo. Invito a los aficionados a que nos apoyen este fin de semana para que juntos logremos un buen resultado”, concluyó.

