Cristian Castro se sincera sobre su etapa como adulto

Cristian Castro compartió una emotiva reflexión sobre su infancia en una reciente entrevista en ‘Ventaneando’, donde destacó la influencia significativa de su mamá Verónica Castro, su papá, y su abuelita, doña Socorro Castro, en su vida. Durante la conversación, el cantante reveló que su niñez ha sido el periodo más feliz de su existencia y que, aunque la vida adulta ha traído consigo numerosos desafíos, siempre atesora los momentos vividos en su infancia.

“Gracias por este regalo, me gusta mucho, mi niñez, fue mi mejor momento, me ha costado mucho ser adulto, me duele no poder crecer. Para enfrentar mis relaciones, soy muy niño, sigo con esas inseguridades de chico, soy celoso, tóxico, como era con mi mamá, muy celoso”, expresó en ‘Ventaneando’.

El mexicano también aprovechó para nombrar a una persona muy especial que no se encuentra en este momento y se trata de su padre, Manuel ‘El Loco’ Valdés: “Me hubiera encantado tenerlo más tiempo. Le agradezco a él que me dio muchas alegrías, tuvimos muchas comidas, fuimos a la cancha juntos, fuimos a ver al América, yo lo abrazaría y le diría: ‘¡Gracias!'”.

“Mi abuelita Socorro, ella es la verdadera madre de la familia Castro, es todo”, dijo tras la pérdida física de la progenitora de su madre. Por ello, no duda en decir que fue lo más especial que tuvo: “Fue la presencia más importante en mi vida, mi persona favorita y le diría que quiero verla, siempre que cierro los ojos la veo, ahora estoy cantando. Su canción en el show, con cada momento, cada día es más intensa la presencia de mi abuela en mis sueños, acá estoy para llevar el nombre de Socorro en mi corazón”.

Al mostrar una fotografía de sí mismo junto a su madre, Cristian expresó cómo esa etapa formativa lo ha moldeado y cómo algunos de sus comportamientos actuales son ecos de aquel tiempo. También compartió que, aunque no tuvo la oportunidad de pasar mucho tiempo con su padre, guarda valiosos recuerdos de ellos juntos, lo que resalta la importancia de esos lazos familiares en su vida.

La conexión emocional que siente hacia su familia se traduce no solo en palabras, sino en la manera en que aborda su carrera y su vida personal, haciendo de su infancia una base sólida para enfrentar los retos que ha tenido en la adultez.

Sigue leyendo:

· Cristian Castro revela su deseo de ser el padrino musical de los hijos de Luis Miguel

· Cristian Castro desea que su novia lo quiera como su abuela

· Cristian Castro revela el origen de su distanciamiento con Luis Miguel