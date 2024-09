Cristian Castro desea que su novia lo quiera como su abuela

La relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez ha sido un vaivén emocional a lo largo de los últimos meses. Tras hacer pública su relación a principios de año, han enfrentado desafíos, incluyendo separaciones y polémicas que han captado la atención de los medios. Uno de los momentos más críticos fue una separación a finales de mayo, cuando se filtraron audios en los que Mariela hablaba de manera negativa sobre él, lo que causó un gran revuelo.

Castro aprovechó para hablar en ‘El Gordo y La Flaca’ de cómo surgió ese momento de reencuentro, y es que ella decidió escribirle para arreglar la complicada situación que se había registrado hace varias semanas: “Estamos contentos, la verdad que teníamos ganas de seguir. Ella me vino a buscar a Buenos Aires, le dije: ‘Vení por mí'”.

“A mí se me desbordan muchas cosas por ella, es que ella es muy atractiva, me atrae muchísimo, me siento muy enamorado y quiero que me quiera rápido, quiero que se enamore rápido de mí. Por eso es que vinieron los primeros problemas en nuestra relación, yo quería que me quisiera ya como si fuera mi abuela”, añadió.

“Me siento comprometido con ella, desde que la conocí me siento como en una hipnosis romántica con ella y la verdad es que estoy muy orgulloso de esto de que estamos luchando, a ella la veo mejor yo también me veo mejor y que queremos lo mismo”, expresó durante la exclusiva ofrecida a Univision.

A pesar de las dificultades, la pareja ha demostrado su resiliencia al decidir reconciliarse y trabajar en su relación. Cristian expresó estar enamorado y optimista sobre su futuro juntos, incluso mencionando la posibilidad de contraer matrimonio. Ahora, ambos parecen estar en un buen momento, dejando atrás las controversias y enfocándose en fortalecer su vínculo.

Durante la exclusiva ofrecida al programa de televisión ‘El Gordo y La Flaca’, el intérprete ‘Por amarte así’ habló de las grabaciones en las que su novia Mariela se expresaba muy mal de algunos integrantes de la familia: “Los mensajes fueron tremendos, fueron devastadores eso yo nunca lo había visto en ninguna chica que fuera mi novia y si fue muy devastador lo que intentó hacer con los mensajes, sinceramente”.

Sigue leyendo:

· Cristian Castro revela el origen de su distanciamiento con Luis Miguel

· Verónica Castro habló de la reconciliación entre Cristian y Mariela Sánchez

· Mariela Sánchez hace frente a los audios en los que está hablando mal de Cristian Castro