Daniella Navarro se comprometió con un amor del pasado

Daniella Navarro ha compartido con sus seguidores una emocionante noticia en su vida personal, revelando que se ha comprometido con su actual pareja. Si bien ha decidido no revelar la identidad de su futuro esposo, la actriz venezolana, conocida por su participación en la segunda temporada de “La casa de los famosos”, expresó su felicidad por este nuevo capítulo en su vida.

Fue a través de su perfil en Instagram, donde compartió la noticia que la mantiene muy feliz y que además se trata de una persona que conocer desde hace mucho: “Se acabó la espera más de 10 años visualizándonos… Si para el resto de nuestras vidas o hasta que papá Dios quiera. Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Les comparto mi felicidad, mis mariposas en la panza y sé que quieren saber quién es y prometo compartirles cada detalles pronto, por ahora estos meses decidí vivirlos en plenitud junto a mi familia”.

La actriz aprovechó para el tiempo que llevaba sin sostener una relación sentimental antes que comenzaran a hacerle críticas sobre aquello que hace con su vida: “Ustedes son parte de mi vida mis 💙 y pronto les presento al hombre que he querido durante muchos años y por fin se nos hizo …. Cada uno vivió lo que le tocaba vivir para hoy estar listos el uno para el otro. Cielo mío. A las moralistas tengo 2 años soltera jajajaja y si tuviera un mes soltera y este hombre se me cruzaba la rompía igual ajajjajaja”.

A sus 40 años, Navarro ha construido una exitosa carrera en la televisión, participando en populares telenovelas de Telemundo como “Tierra de Reyes” y “Marido en alquiler”. Sin duda, su compromiso ha generado un gran revuelo entre sus fans, que la han apoyado en su camino tanto en el amor como en su carrera artística.

La exconcursante del reality show de Telemundo no quiso dar por terminada su publicación sin antes agregar que: “Si hace 2 años, y hace 24 años estuve casada y hace 4 con el padre de mi hija y? Y si este hombre se me cruzaba él hace dos años recién separada, pues también me casaría con él ajjaja”.

Sigue leyendo:

· Ivonne Montero se dirige a Daniella Navarro tras sus peleas

· Daniella Navarro pidió estar alertas ante los niños abusados

· Daniella Navarro se disculpó con Ivonne Montero por sus peleas