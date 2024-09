Ivonne Montero se dirige a Daniella Navarro tras sus peleas

Ivonne Montero, tras su paso por “La Casa de los Famosos 2″, enfrentó momentos difíciles que la afectaron emocionalmente. La dinámica del reality show, con sus tensiones y conflictos, pudo haber generado una gran carga emocional, algo que es común entre los participantes de este tipo de programas. Además, uno de los mayores conflictos fue con Daniella Navarro, quien hace poco le ofreció disculpas.

“Yo pensé que no, pero estando afuera empecé a descubrir lo que realmente pasaba dentro de La casa sin yo darme cuenta, de lo que se hablaba de mí, de la manera en que planeaban estar en mi contra y me empezó a afectar todavía más emocionalmente. Yo en ese momento no atendí nada, yo cerré, di un carpetazo y lo di rápido afortunadamente. Hay personas las cuales no son gratas en mi vida, pero tampoco es que soy rencorosa, simplemente tengo claro que así soy, cuando algo ya me está afectando a mí personalmente yo decido darle la media vuelta y seguir. No me engancho, no soy rencorosa, no hablo mal tampoco“, comenzó diciendo en exclusiva ‘People en Español’.

Montero, quien ha tenido una carrera destacada en la actuación y en la televisión, ha mencionado en diversas ocasiones como estas experiencias la marcaron, y es importante reconocer el impacto que tales entornos pueden tener en la salud mental de los participantes y habló de las declaraciones que hizo la actriz venezolana.

“Hace poquito alcancé a ver una entrevista que le hicieron en donde volvía a externar las disculpas y por supuesto que se las recibo. No hemos tenido la oportunidad de hablar, no hemos coincidido en ningún evento, pero de ser así la saludaría como la persona que soy”, mencionó Ivonne.

La actriz aprovechó para agregar a la revista: “Si en el momento llega habría que sopesar muchas cosas, equilibrar también la parte emocional en caso de decidir entrar. Por un lado, siento que yo ya mostré quien soy, ya no sabría cuál sería el objetivo amén de lo monetario, que evidentemente trabajo es trabajo. Pero lo cierto es que quiero concentrarme en la música, he hecho ya cantidad de realities, he hecho mucho cine, he hecho mucha televisión, he hecho mucho teatro, también quiero concentrarme en la música”.

