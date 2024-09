Sean ‘Diddy’ Combs está en estado de shock y bajo vigilancia en la MDC Brooklyn

Pocos días después de la detención de Sean ‘Diddy’ Combs en Nueva York, las autoridades de The Metropolitan Detention Center de Brooklyn han decidido poner al rapero y productor bajo vigilancia estricta.

Según ‘People’, las razones de esta decisión se deben al estado mental en el que se encuentra Diddy. Temen que pueda quitarse la vida en cualquier momento antes de que llegue el día de su juicio, hay que recordar que se le prohibió la posibilidad de que fuera puesto en libertad bajo fianza.

Lo que fuentes no identificadas dijeron a ‘People’ es que la decisión se tomó como “medidas preventivas ya que Combs está en shock y su estado mental no está claro”. Por los momentos los abogados del rapero no han dado declaraciones sobre esto.

Este tipo de vigilancia por riesgo de suicidio es definida por el National Institute of Corrections del United States Department of Justice como “precauciones de supervisión tomadas para reclusos suicidas que requieren observación frecuente”.

Hay que recordar que Diddy fue trasladado luego de su arresto a The Metropolitan Detention Center de Brooklyn, donde no tiene acceso a ninguno de los lujos que tenía en sus impresionantes mansiones y de las comodidades que se permitió con un patrimonio de $400 millones de dólares, según Forbes. En este mismo centro de detención han estado detenidos R. Kelly , Fetty Wap , Michael Cohen, Allison Mack y Ghislaine Maxwell.

El rapero y productor enfrentará un juicio a nivel federal. Está siendo acusado de abuso sexual, tráfico sexual y de ser el líder de una empresa criminal vinculada a trabajo forzado, trata de personas, delitos relacionados con estupefacientes, secuestro, soborno y obstrucción de la justicia.

