Sian Chiong niega haber escupido la comida del cuarto mar: La Casa de los Famosos México

Ser parte de un reality como La Casa de los Famosos México o de La Casa de los Famosos en general es en la actualidad, realmente, importante por la exposición que ganas dentro de dicho espacio, sin embargo también es cierto que aún y cuando el sueño sea ganar, lo mejor que te puede pasar es salir gozando del cariño del público, aún y cuando no te lleves el gran premio monetario, ya que perder siendo querido es mejor que perder siendo odiado.

¿Cómo van las votaciones en La Casa de los Famosos México para hoy 20 de septiembre?

Es un tema delicado, que hay que asumir de la manera más valiente posible, dando la cara y a las personas que se hayan sentido ofendidas pedirles una disculpa", Sian Chiong, – actor y cantante.

Expuesto lo anterior, tenemos el caso de Sian Chiong, el habitante que salió de la competencia como el noveno eliminado y que hoy por hoy está enfrentándose al rechazo del público, que no termina de perdonarle algunos de sus momentos dentro de la competencia.

Conversamos con Sian y lo pudimos ver realmente afectado por todos los cuestionamientos que está recibiendo, muchos más allá de ser preguntas son sentencias por parte de la prensa, de los medios de comunicación y del público en general, que parece haberle dictado sentencia.

¿Escupió o no la comida de sus compañeros del cuarto mar? Esta es la pregunta que todos parecen hacerle al actor y cantante y éste asegura que no. Que no escupió, que básicamente era una broma, entiende que el gesto se vio mal, pero afirma que era su comida no la de sus compañeros. “El tema de la comida, desde mi memoria y desde lo que yo vi, eso fue algo entre Agustín y yo, no fue algo con el otro equipo. No escupí la comida. Hay que recalcar ese tema, una cosa es el ademán y otra cosa es hacerlo“, explica el actor. “Nunca escupí nada”, recalca.

Sobre seguir haciendo carrera en el mundo de los realities, Sian dice que este nunca fue su objetivo, que lo de él es la música y agrega: “Ya lo probé, ya se de qué va y ya no. Gracias“.

Disfruta aquí de nuestra entrevista exclusiva con Sian Chiong.

