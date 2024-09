Cristiano Ronaldo protagonista de legendario videojuego de peleas

El portugués Cristiano Ronaldo es considerado como uno de los mejores jugadores en la historia y también uno de los más mediáticos en las últimas dos décadas.

Ahora CR7 seguirá abriéndose paso en el mundo de los videojuegos al convertirse en un personaje jugable en un reconocido simulador de peleas.

El futbolista cada vez está más cerca del retiro, sin embargo lleva años buscando mantenerse vigente y no sólo dentro de la cancha, pues ha incursionado en distintos apartados del mundo del entretenimiento, para muestra el podcast que estrenó hace días.

Ahora, fue el propio jugador quien confirmó que estaría dentro de la nueva edición de Fatal Fury, reconocida saga de peleas desarrollada por SNK y que fue la sucesora de otra saga: The King of Fighters, por lo que los seguidores del Bicho no dudaron en celebrar el anuncio.

El posteo fue complementado con un video teaser que muestra un campo de futbol, remarcando la frase: “Un jugador legendario se une a un juego legendario”, la imagen culmina con un golpe que destroza una puerta con la inscripción del nuevo título, dejando a los seguidores ansiosos por más detalles.

Fatal Fury, lanzado por primera vez en 1991, ha sido un pilar en la industria de los videojuegos de lucha, conocido por sus personajes memorables y su jugabilidad innovadora, a lo largo de los años, la serie ha evolucionado y se ha expandido, ofreciendo emocionantes batallas y tramas intrigantes.

Con la llegada de City of the Wolves, los desarrolladores prometen llevar la experiencia de juego a un nuevo nivel, y la participación de Ronaldo parece ser un movimiento estratégico para atraer a una audiencia más amplia.

La inclusión de una figura tan icónica como Cristiano no solo realza la notoriedad del juego, sino que también abre la puerta a una fusión entre el mundo del futbol y la cultura de los videojuegos, esta colaboración podría marcar un precedente en cómo se desarrollan los futuros títulos de lucha, integrando elementos del deporte en la mecánica del juego.

A medida que se acerca el lanzamiento, los aficionados están ansiosos por descubrir cómo se integrará Cristiano Ronaldo en la narrativa y la jugabilidad de Fatal Fury: City of the Wolves.

Con una combinación de habilidad, estrategia y carisma, Ronaldo promete ser un personaje que dejará una huella indeleble en este universo de lucha, la expectativa sigue creciendo, y sin duda, abril de 2025 será un mes memorable tanto para los gamers como para los aficionados al futbol.

