Eleazar Gómez a falta de trabajo se convierte en stripper

Eleazar Gómez ha enfrentado un camino difícil desde la agresión física que cometió contra Tefi Valenzuela en noviembre de 2020. Después de cumplir una pena en prisión, ha notado un impacto significativo en su carrera profesional, con pocas oportunidades de trabajo en la industria del entretenimiento. A pesar de sus intentos por regresar a la escena, los resultados no han sido los esperados.

En busca de nuevas oportunidades, Eleazar ha decidido lanzarse como stripper en un espectáculo llamado Bandidos Experience, donde se presenta junto a otros hombres. Él mismo solicitó la oportunidad de ser parte de este proyecto, que considera una manera de reinventarse y seguir adelante en su carrera.

“Todo el show va a contener doce musicales, tiene una connotación muy importante. Es para toda la gente. Para todos, todas. Para toda la gente que se quiera venir a divertir y la seducción va implícita. No somos bailarines profesionales como tal. Todos mis compañeros y yo sabemos de diversas profesiones, pero también tiene un poco de actuación. Entonces, a final de cuentas, feliz porque es un reto”, comenzó diciendo frente a los medios de comunicación.

El mexicano de 38 años aprovechó para aclarar lo que le transmite esta etapa laboral en su vida, al tiempo que señaló que no lo ve como una experiencia negativa: “Es como tú te quieras sentirte. En particular, en lo personal, nunca me he sentido como un objeto sexual”.

Gómez mencionó que este nuevo espectáculo, que se llevará a cabo no solo en México, sino también en España y Estados Unidos, no representa conflictos personales o emocionales para él. Su enfoque está en levantarse y adaptarse a las circunstancias, mostrando su disposición a luchar por su futuro en el entretenimiento.

“La gente siempre va a poder opinar; pero la verdad es que nunca se acaba, hasta que se acaba. Y siempre tenemos la oportunidad de renacer hoy, mañana y siempre; no solo yo, todo ser humano siempre va a tener la oportunidad de poder reiniciarse, empezar de cero”, agregó.

