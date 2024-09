Repartidor que sufrió xenofobia cuenta en qué gastará los $5,000 que le regalaron

Gregorio Amundarain, un repartidor venezolano radicado en Washington, recibió un inesperado regalo de $5,000 dólares de parte del activista y creador de contenido Carlos Eduardo Espina, tras ser víctima de un ataque xenófobo mientras realizaba una entrega.

El incidente, que fue grabado y compartido en redes sociales, mostró a Amundarain siendo insultado por el dueño de un establecimiento de comida rápida. Todo se generó porque el extranjero no habla inglés.

El video del ataque se volvió viral y generó una ola de apoyo y solidaridad hacia Amundarain. En respuesta, Carlos Eduardo Espina entregó la ayuda al joven venezolano.

“Esto es para ti porque tú me dijiste que tenías metas, que viniste de Venezuela para cumplir tus sueños. Fue muy feo lo que te pasó, pero mi respeto por cómo reaccionaste”, comentó Espina en un video publicado en sus redes sociales.

“Esto es para ti, para lo que tú quieras, si quieres comprar lo que tú necesites. Sé que no estás trabajando. De corazón, quería ayudarte de esta manera”, agregó el creador de contenido.

Ante eso, notablemente emocionado, el migrante venezolano agradeció por las muestras de apoyo que ha recibido desde que sufrió las agresiones verbales, especialmente a Espina por los $5,000 dólares que le regaló.

“Gracias de corazón, si no fuera por ustedes esto no se estuviera haciendo realidad. Tenemos que tratar de mantener la calma cuando pase un incidente como el que me pasó a mí. Esto lo estoy haciendo por todos nosotros, por todos los latinos. Esto no puede estar pasando, esto merece justicia. Se está haciendo la justicia, dejemos todo en manos de Dios, de la policía, que se va a hacer la ley”, dijo.

De Amundarain, muchos han destacado la actitud tranquila que mantuvo durante el incidente.

¿Qué hará con los $5,000 dólares que le regalaron?

En una entrevista con Despierta América, transmitido a través de Univision, contó qué hará con el dinero que le dio el creador de contenido Carlos Eduardo Espina.

“Ahorita, como no estoy trabajando, tratar de balancearme hasta que todo se calme y ayudar a mi familia por los momentos”, manifestó.

