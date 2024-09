Sujeto que insultó a repartidor venezolano sorprende con mensaje en español

Greg Harris, el propietario del restaurante Canna Coffee en Washington que agredió verbalmente a Gregorio Amundarain, un repartidor venezolano, genera controversia nuevamente al publicar un mensaje en español en su cuenta de Instagram.

Harris, conocido por sus comentarios xenófobos hacia Amundarain, sorprendió a muchos al comenzar su mensaje con la frase: “Respetamos a todas las personas”.

El incidente ocurrió poco antes, cuando el sujeto insultó al extranjero por no hablar inglés, diciéndole: “Si tú quieres hacer dinero en América, aprende inglés”.

Este ataque fue grabado por el propio Amundarain y se volvió viral en las redes sociales, lo que desató una ola de críticas hacia Harris y su negocio.

En una publicación en Instagram en la que aparece, Greg Harris intentó justificar sus acciones y pidió un alto al odio. En inglés, continuó su mensaje:

“No más odio, ¿de acuerdo? Los amo a todos. No me dirigí a ningún grupo racial o étnico específico ni a ningún momento en particular. Estoy tratando de superar este malentendido que estamos teniendo en este momento. No somos personas racistas, pero nos levantaremos de esta situación”.

Las palabras del hombre han sido recibidas con escepticismo por parte de los usuarios en las redes sociales. Muchos consideran que no son suficientes para disculparse por el ataque xenófobo y que su intento de redención parece insincero.

La policía de Washington D.C. investiga el caso como un posible crimen de odio, mientras que el restaurante Canna Coffee enfrenta investigaciones adicionales por operar ilegalmente como un establecimiento de cannabis.

“Para mí, ser la persona que hace cosas odiosas y daña la propiedad de manera física no es mejor; en ese momento, tú eres el racista”, expresó el sujeto ante los grafitis que aparecieron en la fachada de su establecimiento tras la viralización de su agresión.

