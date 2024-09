Sofía Niño de Rivera denuncia que robaron todos sus ahorros

La comediante y actriz Sofía Niño de Rivera hizo pública una experiencia personal que ha dejado a muchos de sus seguidores sorprendidos y preocupados al denunciar que fue víctima de un fraude conocido como vishing, una estafa que consiste en engañar a las personas a través de llamadas telefónicas donde los delincuentes se hacen pasar por instituciones bancarias u otras entidades para obtener información personal y financiera.

En un video que subió a sus redes sociales, Sofía compartió que recibió una llamada en la que alguien se presentó como un empleado de su banco, utilizando tácticas muy precisas para convencer a la comediante de proporcionar datos sensibles que facilitaron el acceso a sus cuentas. Logrando que los delincuentes pudieran vaciar todos sus ahorros, dejando a Sofía no solo sin dinero, sino también con una sensación de vulnerabilidad.

“Me hablaron en la tarde y me dijeron: ‘hablamos de tal banco es Sofía Niño de Rivera con terminación de tarjeta tal, tenían varios datos míos, y me dijeron estamos viendo que alguien está haciendo un cargo en una página de autopartes de Mercado Libre’, me preguntaron si era yo, y dije que no”, indicó.

Después, el delincuente, quien se presentó con un discurso aparentemente profesional, instruyó a Sofía para seguir una serie de pasos que, según él, eran necesarios para prevenir un cargo no reconocido en su cuenta.

“Me dice ‘vamos a tener que hacer una investigación porque alguien está tratando de robarte la identidad, de usar tu tarjeta y tenemos que rastrear el IP de la computadora donde lo están haciendo para poder agarrarlos. Toda esta investigación va por cuenta del banco, nosotros nunca te vamos a pedir ningún dato’. O sea, el que me estaba haciendo fraude, me estaba diciendo que no hacer para que no me hicieran fraude”.

Con el fin de iniciar una supuesta investigación, el estafador le sugirió que no accediera a su banca electrónica ni utilizara la aplicación del banco; por lo que, siguiendo las instrucciones del delincuente, Sofía desactivó el reconocimiento facial que tenía configurado para acceder a su cuenta bancaria y que debía ir a un cajero para picar un botón para bloquear su tarjeta.

“Me dijeron ‘tienes que ir al cajero y vas a picar un botón y con ese nos va a permitir que esté bloqueada la tarjeta’. Fui al banco, retiré dinero, fui al cajero, vi la cantidad que tenía siempre, entonces no me preocupé porque ahí estaba mi dinero”, agregó.

Después de varios días, Sofía pidió que terminaran la supuesta investigación, momento en el que los delincuentes le informaron que la cuenta de su fondo de inversión había vaciada.

“Me dicen ‘nos dimos cuenta de que te quitaron todo el fondo de inversión’. Colgué, entre a la app y ya no tenía dinero. Todo lo del fondo de inversión se lo robaron y lo de la cuenta de débito, todo se lo robaron”.

❌”ME SIENTO COMO UNA PEND€JA AL CONTÁRSELOS PERO NO ME IMPORTA, NO QUIERO QUE LE PASE ESTO A ALGUIEN MÁS” 😳😱



❌👉ASÍ LE VACIARON SU CUENTA DE BANCO A Sofía Niño de Rivera. 😱😡🤬 pic.twitter.com/wPD97d8rcH — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) September 21, 2024

Sofía Niño de Rivera explicó que, durante esos días, los estafadores le fueron vaciando sus ahorros y el dinero lo transfirieron a 11 cuentas de otro banco.

“Lo que ellos estaban haciendo era agarrar el fondo de inversión y pasarlo a mi cuenta y después ellos se lo transferían a otras cuentas. Se los transfirieron a 11 cuentas de otro banco y así fue como fueron vaciando mi fondo de inversión”, finalizó.

Sigue leyendo:

· Janet Jackson pide disculpas por comentarios hacia Kamala Harris

· Olivia Munn recibe a su segundo hijo en medio de su lucha contra el cáncer

· Sean ‘Diddy’ Combs ofreció su mansión de Miami para lograr su libertad