Elecciones: Los neoyorquinos podrán opinar sobre cambios en la Carta Magna de la Ciudad

Los electores de los cinco condados de la Gran Manzana, cuando acudan el próximo 5 de noviembre a escoger al próximo Presidente y los congresistas, también tendrán la oportunidad de responder cinco preguntas sobre algunas modificaciones a la Carta Magna de la Ciudad de Nueva York, que no es más que una especie de “constitución” local, que define la organización, funciones y políticas del gobierno municipal.

Desde hace varios meses, una Comisión de Revisión de la Carta (CRC) discutió una serie de enmiendas a este texto en áreas específicas como la ampliación de la autoridad del Departamento de Saneamiento en la limpieza pública, medidas más claras sobre el impacto fiscal de las leyes propuestas en el Concejo Municipal y nuevos requisitos cuando se legisle en materia de seguridad pública.

Además, se consultará a los votantes incluir a un director que coordine las acciones para promover las empresas de las mujeres y las minorías, entre otros aspectos que cambiarán algunos asuntos burocráticos de la Ciudad.

La solicitud que hizo el alcalde Eric Adams a la CRC fue que se propusieran enmiendas que garanticen que el gobierno municipal funcione de una manera más eficiente, pueda contribuir más a la seguridad pública y lograr una mayor participación comunitaria. En adición se hacen modificaciones para lograr una mayor transparencia en cómo las legislaciones aprobadas están sostenidas en la realidad fiscal de la Ciudad.

Una consulta con fuerte oposición

Las propuestas de votación se presentaron tras una revisión completa de la Carta vigente, testimonios de expertos y funcionarios electos, comentarios del público, audiencias públicas a las que asistieron más de 750 neoyorquinos de los cinco distritos.

Pero en el Concejo Municipal no todos están contentos con las cinco preguntas que estarán en la boleta de los neoyorquinos en las elecciones generales de noviembre, que le agregan a estos comicios históricos para el país un carácter de referendo consultivo para los residentes de los cinco condados de la Gran Manzana.

De forma creciente, un grupo de opositores que incluyen organizaciones civiles, concejales, el Defensor del Pueblo y otros líderes electos han rechazado algunas de las medidas planteadas. Han sido señaladas de dar al gobierno municipal más poder en el proceso legislativo en el Concejo Municipal, al tiempo que bloquea un proyecto de ley que ampliará el poder de aprobación de la cámara sobre los designados por el alcalde.

Otra de las críticas más recurrentes apuntan a que los miembros de la comisión que revisó la Carta son aliados del mandatario municipal.

“Esta comisión examinó cuidadosamente la Carta de nuestra ciudad, escuchó a los residentes de los cinco distritos y aprobó propuestas de votación bien pensadas”, esgrimió el alcalde ante la ola de críticas que siguen perfilándose por parte de la bancada demócrata de la Cámara Municipal.

La presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, denunció que la propuesta de las cinco preguntas es solo “un intento de bloquear legislaciones en la cámara. Son acciones que quitarán poder a la legislatura local y lo concentrarán en el alcalde”.

Asimismo, la concejal de Brooklyn, Shahana Hanif, expresó que si bien será complejo decirles a los votantes que rechacen las cinco propuestas, dado que las elecciones generales de noviembre tendrán una alta participación, es un desafío que muchos demócratas en la cámara asumirán.

“Vamos a fortalecer una coalición para asegurarnos de que podamos hacer retroceder este proceso antidemocrático”, anunció.

Como publicó The New York Times, Adams no es el primer alcalde que ha sido criticado por llenar la comisión de revisión de la Carta con sus aliados.

“Los tres alcaldes que lo precedieron, Bill de Blasio, Michael R. Bloomberg y Rudolph W. Giuliani, fueron acusados ​​de elegir a miembros que estaban demasiado alineados con ellos y tenían un enfoque demasiado estrecho, o buscar cambios de políticas, que habrían sido más apropiados para ser tratados como legislación en el Concejo”, reseñó el medio neoyorquino.

Las cinco preguntas:

Pregunta 1: Limpieza de la propiedad pública

Esta propuesta enmendaría la Carta de la Ciudad para ampliar y aclarar el poder del

Departamento de Saneamiento para limpiar calles y otras propiedades de la Ciudad y exigir la eliminación de los desechos en contenedores.

Si se vota “Sí”, se ampliará y aclarará el poder del Departamento de Saneamiento para limpiar calles y otras propiedades de la Ciudad y exigir la eliminación de los desechos en contenedores.

Si se vota “No”, las leyes no se modifican.

Pregunta 2: Estimaciones adicionales del costo de las leyes propuestas y actualizaciones de los plazos presupuestarios

Esta propuesta enmendaría la Carta de la Ciudad para exigir un análisis fiscal del Concejo antes de las audiencias y votaciones sobre las leyes, autorizar el análisis fiscal del

Alcalde y actualizar los plazos presupuestarios.

Si se vota “Sí”, se enmendaría la Carta de la Ciudad para exigir un análisis fiscal adicional antes de las audiencias y votaciones sobre las leyes locales y actualizar los plazos presupuestarios.

Si se vota “No”, las leyes no se modifican.



Pregunta 3: Más tiempo antes de votar sobre legislación de seguridad pública

Esta propuesta requeriría aviso público adicional y tiempo antes de que el Concejo Municipal vote sobre leyes que respeten las operaciones de seguridad pública de los Departamentos de Policía, Corrección o Bomberos.

Votar “Sí” requerirá aviso y tiempo adicionales antes de que el Concejo vote sobre leyes que respeten las operaciones de seguridad pública de los Departamentos de Policía, Corrección o Bomberos. Votar “No” deja las leyes sin cambios.



Pregunta 4: Planificación de capital

Esta propuesta enmendaría la Carta de la Ciudad para requerir más detalles en la evaluación anual de las instalaciones de la Ciudad, ordenar que las necesidades de las instalaciones informen la

planificación de capital y actualizar los plazos de planificación de capital.

Votar “Sí” requeriría más detalles al evaluar las necesidades de mantenimiento de las instalaciones de la Ciudad, ordenar que las necesidades de las instalaciones informen la planificación de capital y actualizar los plazos de planificación de capital. Votar “No” deja las leyes sin cambios.



Pregunta 5: Empresas comerciales propiedad de mujeres y minorías (MWBE), permisos cinematográficos y Juntas de revisión de archivos.

Esta propuesta enmendaría la Carta de la Ciudad para establecer el Director de Diversidad Empresarial (CBDO), autorizaría al alcalde a designar la oficina que emite los permisos cinematográficos y combinaría las juntas de archivo.

Si se vota “Sí”, se establecería el CBDO para apoyar a las MWBE, se autorizaría al

Alcalde a designar la oficina que emite los permisos cinematográficos y se combinarían dos juntas.

Si se vota “No”, las leyes no se modifican.