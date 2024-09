Fancisco Lindor está optimista de volver a jugar con los Mets

El campocorto estelar de los New York Mets, Francisco Lindor, aumentó este domingo sus actividades en el terreno de juego para poder volver lo antes posible a las filas del equipo al asegurar que ya se encuentra completamente recuperado de las dolencias que le afectaban en su espalda.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para SNY, donde aseguró que desea poder volver a tomar su puesto dentro de la organización neoyorquina e incluso poder volver para apoyarlos de cara a la postemporada o incluso para los últimos partidos de la temporada regular.

“Soy optimista de que voy a jugar. Tengo fe, creo en el Señor. Creo en lo que están haciendo los entrenadores. Creo que estoy haciendo todo lo que puedo día tras día para intentar estar en una posición en la que pueda volver a jugar. Quiero estar allí tanto como cualquiera, y los entrenadores me quieren allí tanto como a cualquiera. Es solo una cuestión de llegar a ese punto en el que se sentirán seguros y se sentirán bien. Y luego lo mismo para mí”, expresó.

Lindor también aseguró que cumplió con todos sus objetivos en las prácticas de bateo y diversas actividades que realizó; asimismo se mostró confiado de su recuperación y asegura que muy pronto volverá a decir presente en los diamantes de las Grandes Ligas.

“En realidad logré lo que quería. Todos los días llevo las cosas al límite y hoy llegué a ese límite y sentí que era suficiente. El objetivo es venir todos los días y trabajar lo más duro que pueda para alcanzar el límite que los entrenadores quieren que alcance. Y luego partir de ahí. Hoy llegué a ese umbral. Otro día, otro paso lento en la dirección correcta”, enfatizó.

“Es difícil, quiero ver cómo me despierto mañana, cómo me recupero mañana. Y mañana seguiré haciendo más cosas y partiré de ahí”, agregó con respecto a la posibilidad de poder jugar el partido del martes contra los Bravos de Atlanta.

Para finalizar, Francisco Lindor destacó que todavía necesita cumplir con una serie de requerimientos por parte del cuerpo médico y el cuerpo técnico de los Mets para poder regresar a la acción y a eso es a lo que ha estado apuntando los últimos días durante las prácticas.

“Lo que tengo que hacer es cumplir con todos los requisitos. Estoy bastante seguro de que no creo que pueda jugar sin dolor. Si juego este año, no creo que pueda hacerlo sin dolor. No tengo ningún problema con eso. Simplemente no quiero que sea un dolor constante que me impida agacharme. Entonces, pondría a mis compañeros de equipo en una posición en la que no los ayudaría tanto cómo podría. Eso no es justo para nadie. Para mí, es estar en una posición en la que, si me duele, va y viene”, concluyó el campocorto.

