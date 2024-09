Arrestan al hijo del sospechoso de intentar asesinar a Trump por posesión de pornografía infantil

Oran Alexander Routh, el hijo del sospechoso de intentar asesinar al expresidente Donald Trump en Florida el pasado 15 de septiembre, fue arrestado este martes en relación con un caso de imágenes de abuso sexual infantil.

De acuerdo con los registros judiciales del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Carolina del Norte, Routh fue acusado el lunes de un cargo de recepción de pornografía infantil y un cargo de posesión de pornografía infantil.

Los investigadores hallaron “cientos” de archivos de pornografía infantil cuando registraron la residencia de Routh en el condado de Guilford, Carolina del Norte, el sábado. La investigación “no estaba relacionada” con la explotación infantil.

Muchos de los videos, según la denuncia, mostraban a menores de entre 6 y 8 años y de 12 a 14 años participando en actos sexuales.

La pornografía infantil fue encontrada en un dispositivo Samsung Galaxy Note dentro del dormitorio principal de Oran Routh. También presuntamente tiene otro dispositivo en su poder que incluía una carpeta descargada con archivos de vídeo adicionales.

“Estos archivos incluyen videos de una conocida serie de pornografía infantil creada fuera del estado de Carolina del Norte”, dicen los documentos judiciales citados por The Hill. “Los videos de la serie muestran a menores participando en actos sexuales”.

Asimismo, los investigadores encontraron una aplicación de mensajería en el teléfono que “usan habitualmente personas que distribuyen y reciben pornografía infantil”, según la denuncia.

Los registros judiciales muestran que Oran Routh no tenía un abogado designado para representarlo. De momento no se ha programado una audiencia preliminar y Oran Routh no se ha declarado culpable.

Oran Routh es el hijo de Ryan Wesley Routh, quien está bajo custodia por dos cargos relacionados con armas en conexión con el presunto complot de asesinato.

