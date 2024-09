¿Christian Nodal se burló de la caída de Belinda? El cantante publica sospechoso comentario 

La viralizada caída que sufrió Belinda, durante su participación en el desfile de la firma L’Oreal en el Fashion Week de París, Francia, provocó, supuestamente, la reacción del mismo Christian Nodal, quien se habría “burlado” de su ex pareja con un mensaje en sus redes sociales.

Fue el pasado 23 de septiembre, en la icónica Place de l’Opéra, que la también actriz mexicana de 35 años tropezó durante su paso por el desfile, lo que provocó la reacción de los presentes y la posterior ayuda de Anitta, quien auxilió a su colega para levantarse.

Tras este incidente, y solo unas horas después, el intérprete de 25 años se hizo presente en sus plataformas oficiales con un video en el que promocionó uno de sus conciertos, en el marco de su actual gira “Pal’ Cora Tour 2024”, además de incluir una frase que fue tomada como una burla hacia Belinda.

¿Christian Nodal se burló de Belinda?

En su video, el nacido en Caborca, Sonora, usó la frase “Dejense caer”, palabras usadas para invitar a las personas a asistir a un evento.

Aunque el cantante, de manera clara, no mencionó el nombre de su ex prometida en ningún momento, decenas de usuarios no pudieron evitar relacionar lo dicho por Nodal con lo sucedido con Belinda.

Aunado a lo anterior, y para acrecentar la polémica, la misma intérprete de “Boba Niña Nice” decidió usar su cuenta de Instagram para, primeramente, agradecer a Anitta por ayudarla en el desfile: “No importa cuantas veces te caigas, lo importante es cómo te levantas, gracias @anitta”.

La cantante #Belinda sufrió una caída en el inicio de la #ParisFashionWeek, durante el desfile de #L'Oréal. #Anitta la ayudó a ponerse en pie y retomar la pasarela. Posteriormente, la actriz #AndieMacDowell la felicitó por levantarse. pic.twitter.com/iL6AbhFQIH — Gilberto Brenis ® (@GilbertoBrenis) September 24, 2024

Posterior a esta primera publicación, Belinda usó nuevamente sus redes sociales para lanzar un contundente mensaje a sus detractores.

Pa´los haters kisses” Belinda – Cantante

El mensaje fue considerado como una respuesta al video de su ex novio, debido a que fue publicado por la mexicana solo unas horas después de la publicación de Christian. De igual manera, y debido al uso de la palabra “pa’”, término usado por el ahora esposo de Ángela Aguilar para nombrar su actual tour y diversas canciones, diversos internautas confirmaron su teoría.

Luego de su paso por el desfile de L’Oreal, Belinda reaccionó con humor a su caída mencionando que su momento más icónico en su vida no lo imaginó de esa manera. De igual manera, y en la misma serie de publicaciones, reveló que seguirá formando parte de la Fashion Week de París, por lo que vienen “más sorpresitas” durante los siguientes días.

En tanto, Christian Nodal se encuentra inmerso, actualmente, en su gira “Pal’ Cora Tour 2024” por los Estados Unidos, la cual finalizará el próximo 10 de noviembre en la ciudad de Baltimore, Maryland.

