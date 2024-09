Clovis Nienow asegura que no entrará a “Los 50” de Telemundo

La segunda temporada de “Los 50” de Telemundo es todo un hecho y lamentablemente las fans que estaban esperando ver a Clovis Nienow en este proyecto van a tener que seguir esperando para verlo en pantalla. El ex participante de La Casa de los Famosos 4 realizó un espacio de preguntas y respuesta en Instagram y desde allí afirmó que no será parte de dicho proyecto.

Fabián Ríos entrará a Los 50: Aquí los confirmados hasta el momento y los que se rumorean

Nienow sí comentó que viene un nuevo proyecto para él, pero no desveló el nombre de este y tampoco habló de la televisora con la que estaría trabajando.

Vale agregar que hay algunos rumores que lo ligan a “Las Estrellas Bailan Hoy”, que es una sonada competencia de baile del programa matutino “Hoy” de TelevisaUnivision en donde ya hemos visto a Rafael Nieves competir en el pasado. Este fue el proyecto con el que Rafa se introdujo en los medios mexicanos después de salir de “Los 50” primera temporada.

El reality “Los 50” se estrenará el 15 de octubre a las 7pm/6c, por Telemundo

El rumor sobre Clovis parte de su estadía en México y porque justo esta semana empezaron a confirmarse los nombres de algunos famosos que estarán participando en dicho proyecto. Una de ellas Paola Durante, ex habitante de La Casa de los Famosos México, segunda temporada.

En el espacio de preguntas y respuestas Clovis también admitió que no extraña La Casa de los Famosos 4. Que no sabe si será parte de La Casa de los Famosos All Stars, porque para esa edición aún falta mucho y por esto mismo hay quienes también creen que Clovis también podría ser parte de Exatlón USA con Telemundo.

Sea como sea, Clovis sigue muy presente en el gusto del público quienes celebran que sigue luchando por su carrera y por su relación con Aleska Génesis.

