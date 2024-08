Clovis Nienow y Aleska Génesis en ‘La Mesa Caliente’ hablan de su amor

Clovis Nienow y Aleska Génesis, quienes se conocieron en ‘La Casa de los Famosos’, han demostrado una intensa relación luego de que terminara el reality show de la cadena de televisión Telemundo.

Después de esta experiencia se les ha visto en varios programas de entretenimiento, incluyendo el show ‘La Mesa Caliente’.

La modelo venezolana estuvo como invitada este jueves junto al actor mexicano y contaron algunos detalles de su amorío.

“Estaba negada, yo creo que si hubiese sido más fácil, a lo mejor no hubiera insistido”, dijo sobre lo insistente que tuvo que ser Clovis para conquistarla. Luego, cuando la conquistó se ha sentido bastante cómoda, sobre todo por la forma en la que su novio la trata.

“Clovis tiene un corazón muy bonito, es como que provoca así amapucharlo, protegerlo, cuidarlo, se lo ganó, al principio yo sí estaba muy a la defensiva, pero valió la pena la espera”, confesó.

Después, Clovis comentó que se van este fin a la República Dominicana para celebrar el cumpleaños de Aleska Génesis.

En la entrevista también le preguntaron al artista cómo ha llevado la situación con sus compañeros en el team Tierra, quienes tuvieron varios encontronazos con la modelo venezolana. “Ella es mi novia, siempre la voy a respetar y la voy a poner por delante de todos, yo también a mi equipo de Tierra, vivimos momentos muy lindos en la casa, pero cada quien está haciendo su vida, siempre les voy a desear lo mejor, mucho éxito a mis compañeros”.

Contó que sí hubo faltas de respeto por parte de Maripily Rivera en su obra de teatro y por eso decidió abandonar el proyecto de la ganadora del programa de telerrealidad.

En el canal de YouTube de ‘La Mesa Caliente’ varios usuarios reaccionaron al respecto: “Si no fuera porque es novia de Clovis no estuviera ahí de invitada ni se acordarían de ella, todo es conveniencia y lo de la obra es pura changuería de ellos, no saben lo que es una obra y logró lo que quería alejar a Clovis de Maripilly desde el cumpleaños ya estaba ella molesta y para la obra logró opacarlo, dañó su momento”.

Otro mensaje que se leyó fue: “Clovis dice que no solo le faltaron el respeto a su novia pero también se lo faltaron a él. Para empezar Aleska es la primera en faltarte el respeto cada vez que habla de algunos de sus eres. Segundo, ni tú mismo te respetas porque no pones límites a tu pareja para separar los asuntos personales de los asuntos del trabajo. Tercero, la obra es de Maripily y tú solo eres un invitado y quieres que escriban el guion de la obra a lo que te convenga a ti y a Aleska”.

