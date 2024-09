Joven mexicana gana 100 mil dólares en Premio Global de Estudiantes 2024

Ángela Elena Olazarán Laureano se encuentra en la terraza del piso 29 de un hotel en Midtown Manhattan con cara de misterio.

Vestida con ropas tradicionales de la región en el estado de Veracruz, México, donde vive, a las 10 de la mañana de este lunes aún no aclaran que ella es la ganadora de un gran premio, aunque le han dicho que se encuentra entre las finalistas y con muchas posibilidades.

Sin embargo, ella no mira por ningún lado a ninguno de los otros 11 mil estudiantes de 176 países con los cuales compitió por obtener los 100 mil dólares que otorga el premio.

Finalmente, Nathan Schultz, director ejecutivo y presidente de Chegg, Inc, dio la noticia a Ángela, de que ella era la ganadora, entregándole el trofeo y un cheque. “Es un honor extender mis más sinceras felicitaciones a Ángela por ganar el Chegg.org Global Student Prize 2024”, proclamó luego Schultz.

“En una época en la que la innovación y el pensamiento audaz son cruciales, estudiantes como Ángela lideran la búsqueda de soluciones a los desafíos más urgentes del mundo”, presumió el mismo funcionario quien indicó que “sea desarrollando un asistente médico de IA o alentando a los jóvenes a seguir carreras STEM, el compromiso de Ángela de marcar la diferencia es notable”.

Desde el 2021 Chegg.org se asoció con la Fundación Varkey para lanzar el Global Student Prize (GSP), un premio hermano de su Global Teacher Prize. El GSP se estableció para impulsar los esfuerzos de estudiantes extraordinarios en todas partes del mundo que están mejorando su entorno. Los requisitos son tener al menos 16 años y estar inscritos en una institución académica o un programa de capacitación y habilidades. También son elegibles para el premio, los estudiantes a tiempo parcial o aquellos inscritos en cursos en línea.

“En Chegg queremos ayudar a los estudiantes a tener éxito”, culmina Schultz. Y explica que GSP será su herramienta para que estudiantes con historias que inspiran en todo el mundo, “tengan oportunidad de que sus voces sean escuchadas”.

Ángela Olazarán aclaró que piensa utilizar los 100 mil dólares de su premio para crear e instalar un aula STEM en Veracruz. Junto a ella, Nathan Schultz, presidente de Chegg, Inc. Crédito: Juan Alberto Vázquez | Cortesía

La luz de Ángela ilumina Manhattan

Finalmente, levantando su trofeo, y tras de comunicarse por videollamada con sus padres hasta su natal Papantla, Veracruz, Ángela Olazarán, de 17 años, cuenta a El Diario de Nueva York su historia.

Recuerda que en 2020 su hermano y padre ya se inscribían en concursos de robótica y programación. “Yo los veía apurados, trabajando siempre en proyectos, y ahí mi papá comenzó a impulsarme para que aprendiera a programar, a hacer circuitos, a construir mi primer robot en bluetooth”.

Acepta que al inicio le costó mucho trabajo, pero “una vez que le tomé el gusto ya no me detuve”. Su hermano, Luis Enrique Olazarán, algunos años mayor, le reforzaba los conocimientos en casa para que ella entendiera mejor el porqué de muchas cosas. “Desde los 14 años me estuvieron involucrando en esta clase de conocimientos y éstos son los resultados”, dice levantando su trofeo.

Egresada de una carrera técnica del CONALEP Ángela actualmente estudia Ingeniería en Tecnologías de la Información y Negocios Digitales en la Universidad Anáhuac Veracruz, campus Xalapa.

El trabajo que la llevó a obtener el Global Student Prize 2024 fue por ayudar a crear Ixtlilton, un asistente médico impulsado por Inteligencia Artificial que puede diagnosticar 21 enfermedades en función de una serie de preguntas. La aplicación fue diseñada junto con médicos locales durante la pandemia de COVID-19, y su objetivo fue ayudar a las personas que viven en áreas alejadas de los centros médicos a los que a veces deben viajar más de una hora, para ayudarlas a determinar qué clase de atención médica requieren.

Papantla, donde Ángela nació y creció, es famosa por los famosos voladores, un baile de origen prehispánico donde cinco bailarines suben a un tronco de más de 100 pies de altura y desde una plataforma, cuatro de ellos se lanzan al aire atados por los pies, mientras el quinto permanece allá arriba, interpretando una suave música de flauta y tambor. Papantla también es potencia en la producción de vainilla, pero a pesar de esos atractivos, es un municipio donde el 48.1% de la población se encontraba en situación de pobreza moderada y el 21.6% en situación de pobreza extrema según cifras del Censo del 2020.

Es por eso que la herramienta que ayudó a formar Angela Olazarán es especialmente útil en comunidades marginadas, que han luchado contra la escasez de médicos. La aplicación Ixtlilton, cuenta con la ventaja de que una vez descargado en un teléfono móvil o computadora, no requiere acceso a Internet por lo que una conectividad limitada no acarrea ningún problema.

Seguro que tras de ganar el GSP, funcionarios locales de Papantla, así como los estatales de Veracruz, podrán ayudar a Ángela y al equipo de Ixtlilton a conectarse con farmacias y centros médicos locales que deseen alentar a sus pacientes a utilizar la herramienta.

Delgada y menuda, Ángela ya se está acostumbrando a ganar. En noviembre de 2021, su equipo participó en la Competencia Nacional de Robótica en la categoría “Home Care Challenge”, en la que obtuvieron el primer lugar a nivel estatal y nacional. Ganó el STEM Talent Award: National Student Prize México 2022, organizado por Movimiento STEM y en 2023, alcanzó triunfos internacionales con dos medallas de plata en la competencia internacional de robótica RoboRAVE World Championship, compitiendo contra países como China, Australia y Canadá.

Los caminos de la educación STEM

Como una beneficiaria de la educación STEM (siglas en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), Ángela incluso acudió al senado de la república en México para pedir a legisladores que apoyen este tipo de carreras de enfoque interdisciplinario que combina las materias mencionadas.

Ella es un ejemplo de que efectivamente el STEM ayuda a estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico, la resolución de problemas y otras habilidades que impulsa el éxito en sus estudios y en la vida. La veracruzana ganadora cree, además, que se necesita asimismo desarrollar las habilidades socioemocionales en estudiantes.

El próximo jueves Ángela Olazarán viaja de regreso a México con un nuevo galardón a su impresionante currículum.

Finalmente, ella aclaró que piensa utilizar los 100 mil dólares de su premio para crear e instalar un aula STEM en Veracruz y así ayudar a otros que quizás no hayan tenido la ayuda que ella sí tuvo en casa.

La joven mexicana muestra el trofeo que la confirma como ganadora del prestigioso premio. Crédito: Juan Alberto Vázquez | Cortesía

