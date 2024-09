Las mejores empresas para trabajar en 2024-2025, según US News & World Report

US News & World Report, especialista en clasificaciones y asesoramiento al consumidor, publicó las Mejores empresas para trabajar de US News 2024-2025: empresas privadas. Las clasificaciones evalúan a las mejores empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro con al menos 5,000 empleados en 18 industrias para ayudar a los empleados y solicitantes de empleo a tomar decisiones sobre los lugares de trabajo que pueden ser adecuados para ellos.

“Las nuevas clasificaciones forman parte de la continua diversificación de la oferta de las Mejores Empresas y de los consejos profesionales de US News. Ofrecen un análisis de las empresas y organizaciones sin fines de lucro que mejor satisfacen las preferencias de los consumidores en cuanto a factores como la calidad de la remuneración y los beneficios, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y la flexibilidad, la estabilidad del trabajo y de la empresa, la comodidad física y psicológica, el sentido de pertenencia y la autoestima, y las oportunidades profesionales y el desarrollo profesional”, dice el reporte US News & World Report.

Clasificación por industria

Cuando se trata de postularte a un empleo, probablemente quieras buscar oportunidades en tu campo, buscando empresas que contraten personas con tus habilidades o que fabriquen o proporcionen algo que te interese. Busca empresas en la lista de las mejores empresas para trabajar de US News en función de las industrias clasificadas.

Clasificación por ubicación

Si bien muchas empresas ofrecen trabajo remoto o tienen oficinas y oportunidades laborales en todo Estados Unidos y el mundo, muchos trabajos corporativos se realizan en la sede de la empresa. Busca empresas en la lista de las mejores empresas para trabajar de US News según la región geográfica de EE.UU. donde se encuentra la sede de la empresa.

“Las calificaciones de empresas privadas de US News contribuyen a la expansión del conjunto de recursos y consejos de Best Companies”, dijo Carly Chase, vicepresidenta de Carreras en US News. “Tanto si eres un recién graduado que busca una organización impulsada por una misión para lanzar tu carrera, un profesional experimentado interesado en unirse a una empresa familiar o un profesional de RR.HH. que investiga métodos organizativos en empresas públicas y privadas, estas calificaciones proporcionan un centro para ver qué empresas apoyan mejor a sus empleados“.

Con el aporte de un panel de expertos, la metodología de US News analiza el sentimiento de los empleados sobre las empresas que está disponible públicamente, incorporando el juicio editorial y otros datos que informan cómo una empresa apoya la experiencia diaria de sus trabajadores. Las calificaciones de 2024-2025 están agrupadas según los estándares de referencia de clasificación industrial (ICB) que destacan más de 200 empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro en 18 industrias. Las industrias incluyen servicios financieros, manufactura, productos y servicios de consumo, y más.

Para calcular la lista de las Mejores empresas para trabajar de US News: empresas privadas, US News solo consideró empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro que tienen al menos 5,000 empleados y más de $500 millones en ingresos anuales, según lo definido por Crunchbase, y que tuvieron al menos 75 reseñas de Glassdoor escritas entre 2020 y 2023.

Se recopilaron datos relevantes, incluidos datos sobre la confianza de los empleados y la aplicación de las normas, de los socios Revelio Labs, Good Jobs Champions Group, Sustainable Accounting Standards Board y Global Reporting Initiative para calcular las seis métricas utilizadas en la lista. Para obtener más detalles sobre el informe y la metodología, ingrese aquí.

