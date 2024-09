Recluso golpeado por un oficial de Arkansas presentó una demanda por uso de la fuerza

Un recluso de Arkansas interpuso una demanda en contra del oficial de la policía que lo golpeó a principios del mes de agosto, mientras se encontraba en la parte trasera de la patrulla. La cámara del vehículo captó todo el incidente que sirvió como prueba para que el hombre pudiera ejercer su derecho.

Los abogados de Billy Lee Coram presentaron una demanda en contra del exoficial de policía de Jonesboro, Joseph Harris, el jefe de policía de Jonesboro Rick Elliott y la ciudad de Jonesboro por la paliza que le dieron el 8 de agosto.

El oficial Harris fue despedido después de que la cámara de su patrulla lo captara golpeando, dando codazos y cerrando la puerta de un coche contra la cabeza de Coram, que estaba siendo trasladado de un hospital local a la cárcel del condado, informó The Associated Press.

“No es aceptable la furia violenta”

“El jefe de policía de Jonesboro, Rick Elliott, sabía que el oficial Harris era una bomba de tiempo y, sin embargo, la desató contra la ciudad de Jonesboro sabiendo que estaba a punto de explotar”, dijo Michael Kiel Kaiser, quien presentó la demanda junto con el abogado Mike Laux en un tribunal federal.

En el comunicado que obtuvo la agencia AP, también mencionaron que “sin importar lo que supuestamente haya hecho el señor Coram, bajo ninguna circunstancia es aceptable la furia violenta que le infligió el oficial Harris”.

La policía de Jonesboro publicó un video del incidente y anunció el despido de Harris en agosto. Elliott dijo que había revisado el video después de recibir una queja de la oficina del sheriff del condado sobre el incidente.

El exoficial lo golpea varias veces

En el video, que dura aproximadamente 12 minutos, Coram lleva una bata de hospital y se ahoga con un cinturón de seguridad que le rodea el cuello mientras el auto se mueve. Después de que el auto se detiene, Harris abre la puerta y golpea a Coram varias veces en la cara mientras desata el cinturón.

Después golpea la puerta del auto contra la cabeza de Coram. Según la demanda, había sido llevado al hospital después de ingerir una bolsita de fentanilo, pero escapó del lugar cuando entró en pánico.

Se había enrollado el cinturón de seguridad alrededor del cuello para intentar amordazarse y desalojar el fentanilo que creía que todavía estaba en su sistema, según la demanda, anexó AP.

“Pensé que me iba a matar”

“En ese momento, pensé que me iba a matar. He tratado con muchos policías, pero nunca con uno tan cruel como el oficial Harris”, dijo la víctima en una declaración difundida por sus abogados. “Él era muy frío, no dijo nada y estaba decidido a castigarme”.

La demanda afirma que Elliott sabía que Harris tenía un “historial laboral establecido y bien conocido de uso excesivo de la fuerza, participación en prácticas engañosas y amenazas contra ciudadanos respetuosos de la ley”.

Coram, quien se encuentra en la cárcel del condado de Poinsett, dijo en un comunicado que sufre un dolor constante a causa de la paliza.

Con información de AP

