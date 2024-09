Renuncia del comisionado de salud de NYC activa rumores sobre otras dimisiones del equipo de Adams

El alcalde Eric Adams sigue enfrentando varias tempestades, a la cual se adiciona este martes, la confirmación de la renuncia del comisionado de salud, Dr. Ashwin Vasan, una pieza clave en su Administración.

Se trata del tercer alto funcionario, que en solo tres semanas, se ha “bajado del tren” del gobierno municipal, una noticia que puso más combustible a la cadena de peticiones, por parte de líderes demócratas, para que Adams presente también su renuncia.

Asimismo, se encienden los rumores que otros altos funcionarios también dejarían sus posiciones en el tablero municipal, tras el anuncio de David Banks, canciller de Educación de tomar su jubilación el próximo mes de diciembre.

En este sentido, hay que aclarar que el principal médico de la Ciudad, quien asumió el cargo, con el reto de superar las secuelas del COVID-19 en la Gran Manzana, e hizo frente a los brotes de la viruela del mono y a los desafíos de la epidemia de problemas de salud mental, no está en la lista de ninguna investigación federal.

La razón de su renuncia, la fundamentó en la necesidad personal de contar con “mucho más tiempo para compartir con su familia”.

“Mi esposa y mis tres hijos pequeños han servido junto a mí, soportando el peso de mi ausencia y cargando con tanto. Estoy agradecido por su amor y he decidido que ahora es el momento de apoyarlos a ellos y a su bienestar”, indicó en un comunicado.

Volverá a las aulas

Antes de convertirse en comisionado del Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York (DOHMH), el Dr. Vasan fue presidente de Fountain House, una organización sin fines de lucro, enfocada en la salud mental, y profesor de salud pública en la Universidad de Columbia, posición a la cual piensa regresar a tiempo completo.

De sus logros en este departamento, comentó a medios locales de la iniciativa HealthyNYC, una estrategia para aumentar la expectativa de vida, su esfuerzo para reducir la deuda médica de los neoyorquinos y sus iniciativas para mejorar el acceso a la salud reproductiva.

“La ciudad de Nueva York está en una posición más sólida en materia de salud”, dijo.

A diferencia de los otros funcionarios, que abandonaron al equipo de Adams de inmediato, en el caso de Vasan, permanecerá en el cargo hasta finales de año.

¿Más renuncias?

De acuerdo con fuentes municipales y de medios locales, otros altos funcionarios medios y altos podrían seguir los pasos, de la máxima autoridad de salud municipal.

A principios de septiembre dimitió de su cargo el comisionado del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), Edward Cabán, en medio de un escándalo de tráfico de influencias en donde está involucrado su hermano gemelo.

También Lisa Zornberg, una de las asesoras legales principales del alcalde, renunció días después, porque de acuerdo con la versión de The New York Times (TNYT), “no pudo convencer a Adams de que despidiera a Timothy Pearson, un asesor principal del mandatario, cuyos teléfonos también fueron confiscados.