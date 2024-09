Renuncia del primer Comisionado hispano en la historia de NYPD despierta especulaciones alrededor del gobierno municipal

Edward Cabán, el primer comisionado de origen hispano en la historia del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), con un poco más de un año en el podio de uno de los policías más importantes del país y del mundo, renunció este jueves a su cargo, en medio de una investigación federal que asocia presuntamente a su hermano gemelo, con una supuesta trama de tráfico de influencias para favorecer a negocios de la vida nocturna de la Gran Manzana

En un correo electrónico, Cabán, de origen puertorriqueño, escribió que “las noticias sobre los acontecimientos recientes, han creado una distracción para nuestro departamento. Por el bien de esta ciudad, he tomado la difícil decisión de renunciar como comisionado de policía”.

La novedad despertó una secuencia de reacciones, que incluyen, una pregunta que se hizo persistente detrás de las cortinas de especulaciones: ¿Vendrán otras renuncias de otros altos funcionarios del gobierno municipal, que están siendo investigados también por el FBI?

Hace una semana, fiscales federales de Manhattan iniciaron pesquisas alrededor del ex comisionado policial y a su hermano gemelo, James Cabán, quien dirige un negocio de consultoría para clubes nocturnos y salas de música. El teléfono personal del exfuncionario fue confiscado.

Según se informó en medios locales, la investigación se centra en si los bares y restaurantes, pagaron a James Caban, por un trato favorable de la policía.

El ex comisionado no es el único en la Administración de Eric Adams, que está en la mira de los sabuesos federales. El FBI allanó la semana pasada la casa del vicealcalde de Seguridad Pública Phil Banks. Así como la casa que comparten su hermano, el canciller de Escuelas David Banks y su pareja, quien además es la primera vicealcaldesa, Sheena Wright. Según la versión del medio digital Gothamist, estas investigaciones no están relacionadas para nada con el caso que envuelve al comisionado policial.

Aplausos y abucheos

Oficiales de NYPD, de origen hispano, dijeron a El Diario que Cabán deja su oficina con una “hoja limpia” en cuanto “a su entrega” por una ciudad más segura, y la recuperación de la dignidad de los oficiales. En un momento, en el cual persiste un discurso político anti policial.

“Él entiende a esta ciudad como nadie más. No tenía la mano dura, sino una visión inteligente y precisa, para enfrentar el crimen. NYPD avanzó mucho durante los meses que él estuvo en el cargo. Por primera vez en años, se mejoraron las condiciones salariales y a la vez se detuvieron los altos crímenes. Fue muy estricto con los compañeros abusadores. Es un gran policía”, deslizó la fuente.

La labor de Cabán se asocia con la caída del 8% de la caída de los delitos graves en el Subway, el control de las balaceras, y un enorme aumento de las multas y los arrestos por evasión de tarifas que desangran a ese sistema.

También Radhames Rodríguez de la Unión de Bodegueros de América (UBA), lamentó la salida de Cabán, señalando que como gremio, nunca habían tenido un nivel de cercanía con un funcionario de ese nivel en la Ciudad.

“Fue muy cercano y comprensivo con las necesidades de los pequeños comerciantes, que finalmente son los más castigados por el auge criminal, que nos consta él trató de frenar de manera contundente. Atendió personalmente nuestras demandas”, subrayó el dominicano.

A la par, como era predecible, fue cuestionado duramente por los defensores de los derechos civiles, por supuestamente traer de vuelta a la Gran Manzana, prácticas de sobrevigilancia que afectaron desproporcionadamente a los negros e hispanos.

En respuesta a la noticia de esta renuncia, José López, portavoz de la Unión de Comunidades por la Reforma Policial (CPR) recordó que bajo la supervisión del actual alcalde, las quejas por mala conducta, aumentaron un 51% en la institución policial y los abusos racistas e inconstitucionales de las órdenes de detención y registro, han aumentado a su tasa más alta, en casi una década.

“Juntos, Adams y Caban han fallado a millones de neoyorquinos, especialmente a los negros, latinos y otros neoyorquinos marginados, que están sujetos rutinariamente a una vigilancia excesiva y a prácticas policiales abusivas”, reforzó.

Cabán, de 57 años, sirvió como máximo jefe policial de la Gran Manzana por 14 meses. (Foto: Cortesía Ed Reed – NYC Mayoral Office)

¿Obligado a renunciar?

De acuerdo con una versión en The New York Times, el comisionado Cabán, de 57 años, “había estado bajo presión para que renunciara a la administración del alcalde Eric Adams, quien le había pedido que se hiciera a un lado el lunes, según dos personas con conocimiento del asunto”.

Otra fuente de NYPD, especuló que “extrañamente” de todos los investigados del equipo del alcalde, el único que prácticamente ha sido obligado a renunciar, ha sido el comisionado policial.

“Finalmente saldrá a la luz lo que pasó. A veces ni siquiera los padres sabemos lo que hacen nuestros hijos. Menos podemos tener control por lo que hacen muchas veces nuestros hermanos. Fue un comisionado excelente”, acotó un oficial en el anonimato.

En una declaración pública, Patrick Hendry, el presidente del sindicato policial más grande de la ciudad, agradeció a Cabán por “estar dispuesto a trabajar con nosotros en los problemas que afectan a nuestros miembros”.

Hendry recordó que NYPD tiene una escasez grave de personal.

“Somos constantemente atacados por criminales violentos y por activistas anti-policía que quieren que se nos castigue y procese simplemente por hacer nuestro trabajo. Necesitamos que el próximo comisionado, continúe trabajando con nosotros, para enfrentar esos desafíos”, concluyó el líder sindical.

El mismo alcalde Adams, tras aceptar su renuncia, valoró que el ex máximo jefe policial, dedicó su vida a hacer que nuestra ciudad sea más segura.

“Vimos una disminución en la delincuencia durante 13 de los 14 meses que sirvió como comisionado”.

Recalcó que durante su administración, retiraron más de 18,000 armas ilegales de las calles, tuvimos el menor número de robos registrados en la historia en el sistema de metro y acaban de tener el menor número de tiroteos registrados en la historia de la ciudad durante un mes de agosto.

“Sigan el ejemplo de Cabán”

Por su parte, el defensor del pueblo, Jumaane Williams, calificó la renuncia como una “decisión correcta”, tras opinar que muchas acciones, han socavado en la gestión municipal actual, la “transparencia y la rendición de cuentas de los uniformados”.

“El próximo jefe policial deberá cumplir con las mismas calificaciones que cualquier otro: tener la confianza tanto del departamento como de la ciudad”, acotó.

En los hechos se trata de la segunda renuncia del máximo comisionado policial, durante la gestión de Adams, en medio de una serie de tormentas políticas, en el seno del gobierno municipal.

En este escenario, la organización Comité de Justicia divulgó un mensaje, exhortando al alcalde y otros altos funcionarios, que sigan el ejemplo de Cabán.

“En sus casi tres años como alcalde, se ha acelerado la historia de 180 años de discriminación racial desenfrenada, con oficiales que detienen y registran inconstitucionalmente a más neoyorquinos que en casi una década”, se pondera en un comunicado.

El propio alcalde Adams ha recibido citaciones de gran jurado como parte de una investigación que se ha prolongado durante casi un año. En su caso, la pesquisa por supuesta corrupción en su campaña para la alcaldía dio un giro en noviembre de 2023 cuando agentes del FBI confiscaron sus dispositivos electrónicos, incluyendo su iPad y teléfono.

La investigación específica contra Adams intenta determinar, si su campaña electoral de 2021, buscaron donaciones ilegales del gobierno de Turquía, a cambio de presionar al Departamento de Bomberos (FDNY), para que acelerara una inspección del nuevo consulado de ese país en Manhattan.

Los investigadores también examinan si el mandatario municipal, recibió trato especial como pasajero en vuelos de Turkish Airlines.

El comisionado interino: