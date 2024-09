VIDEO: Adrián Marcelo se burla de su paso por “La Casa de los Famosos México”

Tras un periodo de silencio, Adrián Marcelo hizo su regreso a plataformas digitales y causó revuelo al publicar un video en el que hace una parodia sobre su experiencia en “La Casa de los Famosos México“. En el clip, el comediante utiliza su característico humor para recrear momentos memorables del reality show, exagerando situaciones y personajes de la casa.

A través de su canal de YouTube, el influencer lanzó un video titulado “La vida después de la casa”.

Con un enfoque sarcástico, Marcelo se burla de las dinámicas de convivencia y las tensiones que suelen surgir entre los participantes.

El regiomontano, de 34 años, recreó diversas situaciones cotidianas que vivió durante su estancia en el programa, como interactuar con las cámaras, hacer saludos y abordar las controversias generadas, incluyendo la escasez de comida.

Asimismo, se refirió a dos de sus ex compañeros, entre ellos Shanik Berman, gritando “Shanik, perdóname, perdóname”.

En cuanto a Mario Bezares, Marcelo sugirió que lo había traicionado durante su estancia en La Casa de los Famosos.

“El rival es Mayito, ten cuidado con ese cabrón, wey. Te dice lo que quieres escuchar, pero te volteas y te clava un puñal“, se escucha decirle a su mascota.

El influencer también abordó su relación con su esposa Karina Puente, bromeando sobre su salida de la casa: “Quiero que te vayas de la casa porque no cocinas, no lavas, has sido pasivo-agresiva, te tienes que ir de este hogar para que yo sea feliz“.

Al final del video, Adrián Marcelo revela que el 10 de octubre regresará a su programa ‘Radar’, que se transmitirá nuevamente en YouTube y Facebook.

Reacciones del público por el video de Adrián Marcelo

La mezcla de situaciones cómicas y su estilo único ha resonado con sus seguidores, quienes no han tardado en compartir y comentar el video, destacando su capacidad para ver el lado divertido de la famosa competencia y mostrarle apoyo a pesar de las fuertes polémicas que generó.

“Dejé de ver la Casa desde que saliste. Por dónde sea, pero con Adrián Marcelo”, “Al principio me caíste mal muy mal, pero conforme veía el programa me di cuenta que fuiste el único auténtico con pensamientos claros y nada de doble moral. Que sigas triunfando”, “Este video estuvo más entretenido y divertido de ver que las últimas 3 semanas de la casa de los persignados”, “Cómo sacaron al único que de verdad daban ganas ver… La casa está cada día más aburrida, pura gente hipócrita se quedó” y “Yo veía ese programa solo por ti, antes no lo miraba, ni ahora, eras lo único que le daba emoción”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron.

Shanik Berman opina sobre las disculpas de Adrián Marcelo

La periodista de espectáculos, Shanik Berman, reaccionó a la publicación de Marcelo, luego de que él hiciera un comentario relacionado con la muerte de su hijo.

“No si te estás burlando @adrianmarcelo10 o si es tu manera de pedirme disculpas. Yo decido tomarlo como una disculpa y la acepto y te deseo lo mejor Adrián”, escribió Berman en redes sociales.

