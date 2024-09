El francés Raphael Varane se retiró del fútbol a los 31 años

El defensa francés Raphael Varane, conocido por su paso por equipos como Lens, Real Madrid y Manchester United, anunció su retirada del fútbol profesional a los 31 años. La noticia fue revelada mediante una carta en sus redes sociales, donde expresó su satisfacción y orgullo por su carrera.

En su mensaje, Varane, nacido en Lille el 25 de abril de 1993, reflexionó sobre los logros alcanzados y los desafíos superados, afirmando: “Dicen que las cosas buenas deben llegar a su fin. He asumido muchos retos a lo largo de mi carrera y me he levantado una y otra vez. He vivido emociones increíbles, momentos especiales y recuerdos que perdurarán”. Con estas palabras, el central francés anunció su retirada con “orgullo y satisfacción”.

Varane también explicó su deseo de retirarse en plena forma, evitando aferrarse al fútbol sin estar al máximo nivel. Destacó la importancia de escuchar a su corazón e instinto en esta decisión: “Me exijo lo máximo, quiero retirarme fuerte. Hace falta coraje para saber cuándo parar. Después de caer y levantarme muchas veces, ahora ha llegado el momento de colgar las botas, tras ganar mi último trofeo en Wembley”.

El futbolista expresó su agradecimiento a los clubes y a los aficionados, mencionando su amor por competir en todos los equipos en los que jugó, desde el Lens hasta la selección nacional francesa. También resaltó su orgullo por haber mantenido sus principios de sinceridad a lo largo de su carrera.

Varane cierra su carrera futbolística con una impresionante lista de títulos, entre ellos tres ligas, dos Supercopas de España, una Copa del Rey, cuatro Ligas de Campeones, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes con el Real Madrid. Además, fue parte del equipo francés campeón del Mundial 2018 y de la Liga de Naciones en 2021. En su última etapa, ganó la Copa de la Liga con el Manchester United.

Aunque para esta temporada había fichado por el Como, club en el que participa Cesc Fàbregas, una lesión en la rodilla impidió que fuera inscrito, lo que finalmente lo llevó a tomar la decisión de retirarse.

Sigue leyendo:

–Futbolista venezolana se hace viral por modelar para la colección deportiva de Serena Williams

–FIFA investigará partido del Mundial de Futsal entre Francia-Irán por presunto “arreglo”

–Revelan fecha y hora del primer ‘Clásico’ entre Real Madrid-Barcelona