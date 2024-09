Sean ‘Diddy’ Combs estaría negándose a comer por miedo a que lo envenenen en prisión

El rapero Sean ‘Diddy’ Combs habría tomado la drástica decisión de negarse a comer mientras se encuentra detenido en una prisión de Nueva York. Un ex recluso indicó que el magnate de la música tiene miedo de que alguien pueda envenenar sus alimentos, situación que lo ha llevado a esta preocupante elección.

Desde su ingreso, Diddy ha estado bajo una intensa presión mediática y pública, lo que podría haber exacerbado sus ansiedades sobre su seguridad. A pesar de que las autoridades penitenciarias han asegurado su bienestar, el artista se muestra escéptico y sigue sintiéndose vulnerable en este nuevo entorno.

De acuerdo con el medio NewsNation, Larry Levine, un ex recluso del Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn, Nueva York, donde Diddy se encuentra actualmente detenido, afirma que sabe de buena fuente cómo vive el magnate desde que fue detenido la semana pasada bajo cargos de tráfico sexual y crimen organizado.

“Imagínense si alguien le pagara a alguien de adentro para que envenene su comida, le provoque un ataque cardíaco y muera, ¡nadie pensaría nada al respecto!“, dijo Levine al sitio de noticias.

“Esta puede ser una de las razones por las que no come. Es muy, muy paranoico. Está muy, muy asustado. No sabe qué pensar, no sabe en quién confiar o qué creer“, agregó.

A lo anterior se suma que las condiciones de la prisión no son las más aptas. El MDC de Brooklyn ha sido criticado en múltiples ocasiones por supuestamente no contar con las mejores instalaciones, incluida la mala calidad de la comida y las constantes quejas sobre moho y alimentos servidos fríos.

Durante los últimos meses, varias mujeres y hombres han denunciado a Sean Diddy Combs, igualmente, por casos sexuales. Crédito: Von Holden/Invision | AP

Sean “Diddy” Combs fue arrestado en Manhattan, Nueva York, luego de una serie de acusaciones de conducta sexual inapropiada presentadas en su contra el año pasado. Posteriormente fue acusado de conspiración con fines de extorsión, tráfico sexual por la fuerza, fraude o coerción y transporte para ejercer la prostitución.

Cabe señalar que el cantante se ha declarado no culpable de todos los cargos que pesan en su contra. El abogado de Combs, Marc Agnifilo, ha solicitado en varias ocasiones que se le permita quedar en libertad bajo fianza, ofreciendo su pasaporte y hasta $50 millones de dólares como garantía. Sin embargo, el juez negó al intérprete ser liberado bajo fianza, además de ordenar, que permanezca detenido mientras espera su juicio.

Esta decisión se tomó debido a la preocupación de los fiscales de que “Diddy” pueda intimidar a los testigos y obstaculizar el caso si saliera de la cárcel, así como por el riesgo de fuga debido a su influencia y riqueza.

