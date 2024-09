A Majo le preguntaron si Ángela Aguilar usa trucos en su cuerpo

Majo Aguilar ha expresado su descontento con los rumores que rodean a su prima Ángela Aguilar, particularmente aquellos que sugieren que utiliza postizos para acentuar su figura. La cantante considera que este tipo de especulaciones son inapropiadas y reflejan una falta de respeto hacia la autenticidad de las mujeres en la industria musical.

“Me preguntaron sobre el cuerpo de mi prima, no lo voy a decir, pero me preguntaron sobre si usaba ciertos trucos o no en su cuerpo, y me reí, porque cuando me parece algo absurdo me río. Pero después me quedé pensando que no debí haberme reído. Pero no está chistoso”, expresó en un video compartido en la red social de la camarita.

“Es una cosa terrible como todo el tiempo me quieren estar contrapunteando con Ángela, con mi tío Pepe, inventándose cosas ¿no sé por qué? A mí nadie me ha hecho nada”, agregó en el audiovisual al que decidió no permitir los comentarios.

En un mundo donde la imagen personal a menudo se enfatiza, Majo aboga por la aceptación y el aprecio por la diversidad de cuerpos y presenta su apoyo a Ángela, reafirmando la necesidad de enfocar la atención en el talento artístico en lugar de en los rumores sobre apariencia física.

Sin embargo, mencionó que estaba cansada de los rumores: “En la mañana vi una nota y por eso estoy haciendo este video. Ya no voy a hablar nada, nada, nada de mi familia porque es increíble como todo lo sacan de contexto. Entiendo que es un juego, la industria y tal, pero hay un punto donde esto ya se salió de control, quizá desde hace tiempo y no lo había visto, pero ya fue demasiado”.

“Me preguntaron en una entrevista, en el aeropuerto, si yo invitaría a Ángela y a mi familia a mi boda, si en algún momento me llegó a casar, yo dije que sí. Y las notas son ‘Majo lanza fuerte indirecta; ella sí invitaría a su familia’. Por favor, ya paren con todo esto, de verdad es horrible”, dijo.

