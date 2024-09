Majo pone un alto a los rumores de su trato con Ángela Aguilar

Majo Aguilar ha estado en el centro de atención mediática recientemente debido a la relación que mantiene con su prima Ángela Aguilar, y las especulaciones que surgen en torno a su vida personal. A pesar de su esfuerzo por mantenerse al margen y no alimentar rumores, las recientes declaraciones de Majo han sido malinterpretadas por algunos, viéndolas como indirectas dirigidas hacia Ángela y su esposo, Christian Nodal.

“En la mañana vi una nota y por eso estoy haciendo este video. Ya no voy a hablar nada de mi familia porque es increíble como todo lo sacan de contexto. Entiendo que es un juego, la industria y tal, pero hay un punto donde esto ya se salió de control, ya fue demasiado”, comenzó diciendo en Instagram.

Ante el revuelo causado, Majo se ha manifestado a través de sus redes sociales, pidiendo a los medios y al público que cesen los comentarios infundados y las especulaciones sobre su relación con la familia Aguilar. Por ello, ha enfatizado la importancia de la verdad y ha instado a que no se sacan de contexto sus palabras.

Durante un encuentro con la prensa, Majo habló sobre sus planes a futuro con su novio Gil Cerezo, mencionando incluso la posibilidad de una boda y la invitación a toda su familia. Sin embargo, estas declaraciones fueron interpretadas por algunos como un eco de viejas rencillas familiares, especialmente considerando que ella no fue invitada a la boda de Ángela.

“No sé por qué jaló tanto esto de, entre los chismes me refiero, ese tema de que si estoy enojada, que si me hicieron, que si no me hicieron. A mí nadie me ha hecho nada. Y a ver ¿qué pasó?, que me preguntaron en una entrevista en el aeropuerto que si yo invitaría a Ángela y a mi familia a mi boda, si en algún momento me iba a casar, y yo dije que ‘sí’, y las notas son: ‘Majo lanza fuerte indirecta, ella sí invitaría a su familia’“, agregó.

Con su respuesta clara y firme, Majo espera poner fin a las especulaciones y recordar que, a pesar de la fama y la cercanía familiar, cada uno tiene su propia vida y decisiones personales, que no siempre deben ser motivo de controversia o malentendidos.

“Entiendo que es un juego a la industria y tal, pero hay un punto donde es un juego y hay un punto donde ya esto está saliendo de control, o quizás se salió de control desde hace tiempo y yo no lo había visto, pero ya fue demasiado, donde es una cosa terrible, como todo el tiempo me quieren estar contrapunteando con Ángela, con mi tío Pepe, inventándose cosas”, dijo.

