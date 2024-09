Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 26 de septiembre al 2 de octubre

Myriam Hernández en concierto

La legendaria cantante chilena Myriam Hernández, una de las voces más importantes de la música romántica, llega a nuestra área con su “Invencible World Tour”. La gira hará una parada este viernes 27 de septiembre en el United Palace, y el sábado 28 de septiembre en el Teatro Ritz de Nueva Jersey. Hernández sigue siendo una de las intérpretes románticas más influyentes, con un repertorio que abarca grandes éxitos como “Huele a peligro”, “Se me fue”, “El hombre que yo amo”, “Mío”, “Tonto”, “Herida”, “Te pareces tanto a él” y “Un hombre secreto”. En esta gira también presentará sus más recientes producciones, con temas como “Hasta aquí”, “Ya es tarde”, “Nos lo hemos dicho todo”, “Solo cuídate” y “Adiós”. Boletos en www.ticketmaster.com o en la taquilla de los teatros.

Cortesía

Concierto de Codiciado en Brooklyn

El cantante Codiciado inicia la segunda fase de su “Enfocado Tour” este viernes 27 de septiembre en el BK Paramount en Brooklyn. Los fanáticos pueden anticipar una noche llena de energía donde la estrella regional mexicana interpretará sus grandes éxitos como “Vamos Aclarando Muchas Cosas”, “Dinero No Tenía”, “Bélico el Asunto” entre otros. Entradas en: https://www.livenation.com/artist/K8vZ917j4x0/codiciado-events

Cortesía

Cruceros de otoño al estilo Oktoberfest

Circle Line regresa este fin de semana con el Bear Mountain Cruise, sus excursiones otoñales que salen de Manhattan por el río Hudson hasta el Parque Estatal Bear Mountain. Desde este sábado 28 de septiembre al 10 de noviembre, los visitantes podrán disfrutar de impresionantes vistas y una divertida experiencia al estilo del Oktoberfest, con comidas, bebidas especiales y música en vivo. El viaje de ocho horas ofrece vistas de 360 grados del río Hudson, pasando por lugares emblemáticos como los Hudson River Palisades, the Cloisters y el George Washington Bridge. Los asistentes llegarán al Parque Estatal Bear Mountain y entre las 11:30 am y las 2:30 pm y tendrán la oportunidad de explorar una variedad de atracciones interesantes. El embarque comienza a las 8:30 am, con salidas desde el muelle 83 en West 42nd Street. Para más información: https://www.circleline.com.

Cortesía Circle Lane

Regresa el Festival Anual Atlantic Antic

Celebrando su 49° aniversario, el Festival Anual Atlantic Antic, presentado por la Corporación de Desarrollo Local de Atlantic Avenue, se llevará a cabo este domingo 29 de septiembre, de 12 a 6 pm, llueva o haga sol. El festival de 1.5 millas se extiende a través del corazón de Brooklyn, abarcando los vecindarios de Boerum Hill, Cobble Hill, Brooklyn Heights y Downtown Brooklyn. Con más de 50 comerciantes locales de Atlantic Avenue y 300 vendedores, el famoso festival tiene mucho que ofrecer a los asistentes, incluyendo deliciosa comida de todo el mundo, ropa, artesanías y joyas. Para más información, visite:https://www.atlanticave.org/atlanticantic

Foto: Cortesía Festival Anual Atlantic Antic

Lasso en el Irving Plaza

El cantante Lasso llega a la Gran Manzana este domingo 29 de septiembre, con su espectáculo titulado “Quedarse Solo Para Siempre”. Ganador de un Latin Grammy y cuatro veces nominado, el artista venezolano ha ganado gran popularidad gracias a sus éxitos como “Ojos Marrones” y colaboraciones con artistas de renombre como Danna Paola, Sebastián Yatra, Mau y Ricky, Micro THD y Sofía Reyes . Su mezcla única de pop y ritmos latinos, junto con sus emotivas letras, ha conectado profundamente con sus seguidores. A las 7:00 pm. En el Irving Plaza (17 Irving Pl, New York). Boletos en: lassomusica.com

Cortesía

“El Arco de Segismundo” en La Nacional

Como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana, La Strada Company presentará la pieza “El Arco de Segismundo” la cual se centra en recorrer la historia de “La Vida es Sueño” de Calderón de la Barca, a través de los monólogos y vivencias de su personaje central: Segismundo. El intérprete, Luis Carlos de La Lombana, fue premiado por este personaje con ambos Premios ACE y HOLA. La primera presentación será el martes 1 de Octubre y la segunda el martes 8 de octubre, a las 7pm, en La Nacional (239 West 14th street entre 7a y 8a Avenida). La duración es de 30 minutos aproximadamente y a continuación habrá una sesión de preguntas y respuestas entre los espectadores y el actor. Para más información, visite: https://www.eventbrite.com/e/entradas-el-arco-de-segismundo.

Carin Léon en el Madison Square Garden

Carin León, uno de los artistas más influyentes de la actualidad, sigue arrasando con su “Boca Chueca Tour” y el miércoles 2 de octubre será el turno de sus fans de Nueva York. Con una impresionante y renovada producción escenográfica y audiovisual, el artista mexicano se tomará el escenario del Madison Square Garden, donde presentará su álbum “Boca Chueca, Vol. 1”, un disco con el que cruza las fronteras musicales y demuestra por qué es uno de los actos más elogiados de la escena musical mexicana y latinoamericana. La producción, con la que rompió paradigmas, es considerado uno de los álbumes del año por Billboard, Billboard Latino, Rolling Stone y Rolling Stone en Español. A las 8:00 pm. Entradas a la venta en carinleonlive.com

Cortesía LABULLA PR Agency

Comedia en español en el Lincoln Center

Sea parte de la historia en la primera noche de comedia en español del Atrium, encabezada por uno de los comediantes más conocidos de América Latina, Fabrizio Copano (izq), y acompañado por sus divertidos amigos, Pedro González y Carmen Lynch. Disfrute de una velada con estos increíbles comediantes mientras el humor trasciende barreras a través del lenguaje universal de la risa. Gratis. El miércoles 2 de octubre a las 7:30 pm en el David Rubenstein Atrium del Lincoln Center (1887 Broadway). Información:https://www.lincolncenter.org

Foto: Cortesía Lincoln Center

Halloween Harvest en Luna Park

Luna Park en Coney Island da la bienvenida al otoño con su evento anual Halloween Harvest, desde ya y hasta el 29 de octubre. Con actividades llenas de diversión, como globoflexia, retratos caricaturizados, truco o trato, carreras de tractores, estación de decoración de calabazas y un huerto de calabazas, el parque es el lugar ideal para disfrutar del espíritu espeluznante y la magia lúdica de Halloween. El público podrá disfrutar de delicias otoñales con sabor a otoño, como el Funnel Cake de calabaza y especias, los churros espeluznantes, el helado de calabaza y especias, las galletas Oreo fritas con calabaza y el algodón de azúcar morado y naranja con temática de Halloween. Para más información: https://lunaparknyc.com.

Cortesía Luna Park

Disfrute del San Gennaro shake en Black Tap

Black Tap Craft Burgers & Beer, la querida hamburguesería reconocida por su comida creativa y su ambiente lleno de energía, se acerca a una década de excelencia culinaria mientras continúa celebrando sus raíces en la ciudad de Nueva York. Y en honor al festival italiano de San Gennaro, actualmente y durante todo el mes de septiembre estarán sirviendo el “CrazyShake San Gennaro Cannoli”, un batido que captura la esencia de la querida celebración con una base cremosa de batido de helado de vainilla mezclada con una rica crema de cannoli y cáscaras de cannoli trituradas, un borde glaseado de cannoli con más cáscaras y chispas de chocolate cubierto con cannoli, crema batida, chispas de chocolate, azúcar en polvo y una cereza. Estará disponible en las ubicaciones de Black Tap en SoHo (529 Broome Street) y W 35th Street. Para reservar, visite:https://blacktap.com.