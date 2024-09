Así son los almacenes “secretos” que venden productos de Costco a menor precio

Twice as Nice y Cost Less son almacenes “secretos” de California que revenden productos de Costco y Target a menor precio. Estas tiendas de productos minoristas se encuentran en su mayoría a las afueras del sur del estado y en el área de la bahía.

Un reporte de La Nación, señala que en California, en las afueras de ciudades como San Francisco y Los Ángeles, estos almacenes revenden productos descontinuados o de excedentes con grandes descuentos, de las grandes minoristas.

En Twice as Nice puede conseguirse ropa, electrodomésticos y otros tipos de productos a un precio muy accesible, situación nada despreciable si se considera el contexto inflacionario que afecta a los estadounidenses.

Sadana Traxler, propietaria de Twice as Nice, con sucursales en Half Moon Bay y San Bruno, comenta que se vende de todo en estos establecimientos, desde electrodomésticos hasta útiles escolares y a menudo con atractivas rebajas de hasta el 50% en productos de marca.

Sadana dice que suele pujar por los excedentes de Costco en internet y en algunas ocasiones llega a comprar hasta 5 o 6 palés de productos, y lo mejor de todo es que, a pesar de los precios exageradamente bajos, la mercancía no es defectuosa y los descuentos son porque los paquetes de algunos artículos se dañaron.

Twice as Nice no explicó cómo funciona el proceso de venta de los excedentes, pero asegura que es una práctica muy común entre los grandes minoristas, y que no es un recurso exclusivo de Costco y Target, ya que muchas tiendas de retail utilizan este método para deshacerse de los productos que no pueden vender en forma convencional.

En Norteamérica se devuelven una gran cantidad de inventarios por valor de $800,000 millones de dólares cada año, donde una gran cantidad de mercancía nueva no se utiliza y esto provoca que se tengan que desechar millones de toneladas de productos al año.

Lamentablemente el derroche de productos, obedece a una serie de condiciones como la actitud de las tiendas en torno a las políticas de devolución, la hiperaccesibilidad para hacer comprar en línea y la falta de concientización de las personas.

