Dueño “original” de pelota del 50/50 de Ohtani presentó demanda contra casa de subastas

Un aficionado que afirma ser el verdadero propietario de la pelota de jonrones 50/50 de Shohei Ohtani ha interpuesto una demanda civil para tratar de detener la subasta programada de la misma, según informó ESPN.

Un joven identificaco comoMax Matus, de 18 años, presentó la demanda el jueves en el Tribunal del Circuito Judicial 11 de Florida, solicitando una orden judicial temporal contra Goldin Auctions, que tenía previsto iniciar la subasta de la pelota el viernes.

La demanda nombra a Chris Belanski y Kelvin Ramírez como los sujetos que obtuvieron “ilícita y forzosamente” la pelota de Matus en las gradas.

En respuesta a la situación, Goldin Auctions declaró: “Estamos al tanto del caso que se ha presentado”. La casa de subastas añadió: “Después de revisar las acusaciones y las imágenes incluidas en la demanda, y el video del juego disponible públicamente, Goldin planea realizar la subasta en vivo de la pelota Ohtani 50/50”.

Goldin Auctions también enfatizó en su comunicado que, aunque ha sido nombrada en el caso, no existen acusaciones de irregularidades en su contra. La subasta por la pelota está programada para abrirse el viernes con un precio inicial de $500,000 dólares.

La demanda de Matus detalla que el 19 de septiembre estaba en el LoanDepot Park de Miami, Florida, celebrando su cumpleaños número 18 en el juego entre los Dodgers de Los Ángeles y los Marlins de Miami cuando Ohtani conectó su jonrón número 50. Según la demanda, Matus se encontraba junto a la cerca del jardín izquierdo cuando vio la pelota acercándose. Al intentar atraparla, afirma que la “agarró con éxito” con su mano izquierda, con la intención de quedársela.

Sin embargo, la demanda señala que “un hombre mayor y musculoso” atrapó su brazo “entre sus piernas y le arrebató la pelota 50/50 de la mano izquierda a Max”. Matus sostiene que era el legítimo dueño del balón antes de que Belanski se lo “quitara por la fuerza”.

Además, Matus argumenta que “si se permite a los demandados vender la pelota 50/50, el demandante sufrirá un daño irreparable, ya que se trata de un artículo único que no se puede reemplazar. Una vez que se venda la pelota 50/50, es probable que el demandante no pueda recuperarla y no habrá daños monetarios suficientes para reemplazarla”, según se indica en la demanda.

La misma solicitud plantea que la pelota se guarde en un lugar seguro acordado mutuamente por ambas partes mientras se espera el resultado del litigio. Hasta ahora, no se ha programado una audiencia sobre este asunto.

