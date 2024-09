Michelle Galván admite que gracias a su divorcio reconoce el valor de decir: “¡No, hasta aquí!”

En un evento reciente con la prensa, Michelle Galván, presentadora de Primer Impacto habló sobre su divorcio, después de 10 años de relación con el reconocido chef Fernando Guajardo y reflexionó frente a la prensa lo que ha aprendido luego de éste: “Esta etapa de mi vida yo la llamaría como un renacimiento hacia mi lado femenino, hacia mi amor propio”.

“Para nada ha sido complicada, sino todo lo contrario, porque me he descubierto, he descubierto la fortaleza que hay dentro de mí y creo que día a día va creciendo esa fortaleza, ese amor propio, esa responsabilidad también como madre…”, dijo la periodista.

Pero este aprendizaje no sólo se queda en ella sino que también es para su hija, porque por medio de este ahora también le explica a su hija el valor y la importancia de saber decir no “Y de decirle a mi hija que se vale decir que ‘¡no!’, que se vale decir ‘¡hasta aquí!’ y que se vale quererse y ponerse como prioridad”.

El encuentro con los medios se dio, luego de que Galván fuera honrada como una de las “Doral Top 12 Latinas” en un evento de la revista Estylo en Miami, según reportó Mezcalent. Fue aquí en donde habló sobre su divorcio con el chef Guajardo y del proceso de mudanza que ahora vive, puesto que se ha movido al vecindario del Doral, junto con su hija Megan.

Hay que recordar que, los documentos de divorcio se presentaron a finales del mes de abril y a inicios del mes de mayo inició el proceso.

“Me siento sumamente agradecida, privilegiada… Poder representar a la latina en el Doral que ahora es mi nueva casa en esta lista de las 12 mujeres más influyentes”, le dijo a los medios de comunicación.

Sigue Leyendo más de Michelle Galván aquí:

· Michelle Galván va al psicólogo tras anunciar su divorcio

· Michelle Galván habló de su nueva vida como mujer soltera

· Michelle Galván y Fernando Guajardo pusieron en venta su casa en medio del divorcio