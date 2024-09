Ronald Acuña Jr. confía en estar listo para el Día Inaugural

A finales de mayo el actual MVP de la Liga Nacional, Ronald Acuña, intentó robarse la tercera almohadilla y en el retroceso sufrió una fuerte lesión de rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha, la cual lo mantuvo alejado durante toda la temporada 2024 de las Grandes Ligas.

Recientemente Acuña atendió a los medios desde el Truist Park de Atlanta y dio un balance de su situación actual y de cómo se ve para la próxima temporada. A la cual espera poder estar listo para jugar desde el Día Inaugural.

“Voy a ser un poco más cuidadoso con esto. Si el equipo y los doctores me dicen que ya estoy listo pero yo no me siento bien o me está molestando algo, lo voy a decir. Confío en poder estar listo para el Día Inaugural”, explicó el venezolano.

Ronald Acuña Jr. justo en el momento que sufrió la lesión. Crédito: AP

“Si me siento bien, todo el mundo sabe que voy a querer jugar, voy a querer estar allí afuera”, dijo el joven jardinero de los Braves. “Si me siento bien, ahí estaré. Pero al final del día, depende de cómo me sienta”.

Acuña Jr. estafó 73 bases en 2023 y en 2024 con 49 encuentros jugados ya llevaba 16 bases robadas siendo una de sus mayores cualidades como pelotero. Sin embargo para 2025 parece que el venezolano será un poco más cauto y se concentrará en la defensa y ofensiva, dejando un poco de lado los robos de bases para evitar más lesiones.

Incluso el propio jugador afirmó que no cree que pueda volver a llegar a 40 o más bases robadas tan fácil. Pues ahora tiene operaciones delicadas en ambas rodillas, por lo que su velocidad seguramente se verá reducida.

“Creo que voy a ser paciente. Vamos a enfocarnos en el bateo y la defensa, y en lo que pueda hacer para ayudar al equipo. En cuanto a correr y robar esa cantidad de bases, no sé si pueda llegar a 40 o 50 con facilidad. Creo que está por verse. Pero sí, no sé cómo va a resultar todo”, cerró Acuña.

A falta de solo cinco encuentros para terminar la temporada regular Acuña apoya a su equipo desde afuera en la lucha por un cupo a los playoffs. Pues la novena de Atlanta está a solo un juego de diferencia de los Mets por el último Comodín de la Liga Nacional.

