Alejandra Espinoza y la crisis que casi le hace terminar su matrimonio

Jomari Goyso ha logrado crear un espacio en ‘Más moda menos filtro’ donde los famosos pueden abrirse y compartir sus experiencias más íntimas. En el episodio con Alejandra Espinoza, la famosa presentadora y modelo no solo habló de su trayectoria en el mundo del entretenimiento, sino que también compartió momentos difíciles y triunfos significativos que han marcado su vida.

“Yo en el 2021 tuvo un muy mal año, yo creo que uno de los peores años de mi vida fue el 2021, pese a que estaban pasando cosas muy bonitas también. Estaba cumpliendo un sueño que había tenido desde niña, desde que tengo uso de razón yo me acordaba yo quería actuar, yo quería hacer un novela, yo quería protagonizar; sin embargo, me enfoqué tanto en eso que descuidé lo más importante para mí, que es mi familia”, le explicó a Goyso.

Alejandra reflexionó sobre los desafíos que ha enfrentado en su carrera, la importancia de la perseverancia y el apoyo de su familia y las duras etapas que vivió en su relación sentimental. Además, no dudó en hablar de sus sueños y aspiraciones futuras, lo que inspiró a muchos de sus seguidores. Este tipo de conversaciones profundas, hacen que el programa no solo sea un espacio de moda y belleza, sino también de auténtica conexión humana.

“El peor momento de nuestra relación fue cuando estábamos en México y yo la pasé muy mal porque me exigí demasiado“, añadió.

Sin duda, este segmento ha dejado a los espectadores con una sensación renovada de empatía y admiración hacia Alejandra, así como un recordatorio de que todos enfrentamos desafíos en nuestra búsqueda por alcanzar nuestros sueños.

Alejandra Espinoza pensó en dejar su carrera

“Mario siempre era muy fuerte conmigo, después entendí que él me estaba enseñando sin decirme. Era muy fuerte, muy duro conmigo y yo recuerdo que yo me iba de Sábado gigante desde que salía a la puerta y me subía al carro llorando hasta mi apartamento y no le podía hablar ni a mi mamá ni a mi papá, no le podía hablar a nadie. Yo no quería que ellos pensaran que yo estaba fracasando, entonces yo no hablaba con nadie”, dijo.

“En una ocasión yo me voy para San Diego decidida a hablar con mis papás para decirles ‘me voy a regresar, ya no quiero estar aquí’ y me acuerdo de que estaba con una de mis sobrinas viendo la televisión y sale ‘Sábado Gigante’ y me dice ella ‘ay tía, cuando yo esté grande yo quiero ser como tú. Ahí fue como un momento de realización de decir ‘qué tonta he sido, estoy desperdiciando algo que mucha gente quiere tener’“, expresó.

