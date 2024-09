Ecuatoriano Leo Campana lanzó elogio a Messi: “Saca lo mejor de cada jugador”

Entre tantas estrellas en el plantel del Inter Miami el ecuatoriano Leonardo Campana ha logrado sobresalir entre ellos. El delantero de 24 años marcó el pasado sábado ante el New York City su séptimo gol en MLS de la temporada, además fue su gol número 31 con la camiseta de las Garzas. Lo que lo comvierte en el máximo goleador de la franquicia del sur de la Florida superando a Gonzalo Higuaín.

Para Campana inscribir su nombre en la historia de esta joven franquicia sin duda lo emociona. Y así lo expresó en una reciente entrevista para el Diario As. “Definitivamente es algo lindo, muy emocionante, pero no me conformo con eso. Es cuestión de seguir trabajando, tener los minutos, y ojalá que ese récord se pueda triplicar”, comentó el atacante.

El joven delantero comentó también sobre sus nuevos compañeros. Pues tener en el vestuario jugadores de talla mundial como Jordi Alba, Sergio Busquets, Lionel Messi y Luis Suárez sin duda es un honor e intenta aprender de ellos día a día.

Uno de los jugadores que más se alegra de compartir con él sin duda es Lionel Messi. Y así lo elogió cuando se le preguntó sobre sus compañeros.

“Todo mundo quiere saber cómo es él como persona (Messi). Como lo tienes tanto en el día a día y lo ves siempre, ya terminas asimilando la realidad. Es una persona increíble, muy tranquilo, muy humilde. Saca lo mejor de cada jugador y obviamente me encantaría compartir con él cancha el tiempo que se haga“, explicó el goleador.

Campana llegó a 30 goles con el Inter Miami.

Crédito: Lynne Sladky | AP

En el caso de Suárez el propio Campana afirma que se fija mucho en él. Pues al compartir la misma posición intenta aprender lo más que puede de uno de los mejores delanteros de los últimos años.

“Hay veces que le pido consejos (a Luis Suárez) sobre todo me dedico a ver todo lo que hace dentro de la cancha. Su forma de ser letal, porque en todos los equipos que ha estado ha sido goleador; son cosas que uno tiene que ver, tiene que ir aprendiendo e ir absorbiendo.

“Efectivamente, soy privilegiado de estar donde estoy. Hoy me toca estar en una posición en la que tengo pocos minutos o pocos partidos, pero sé que mi momento llegará. Es cuestión de seguir trabajando, seguir apoyando. Hoy estamos primeros en la liga y la idea es salir campeones“, completó.

