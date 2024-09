Madre pensó que su hijo estaba en casa cuando lo mataron en una bodega: tragedia en Nueva York

Cuando Sincere Emanuel Campbell, adolescente de 17 murió, murió baleado afuera de una bodega en El Bronx (NYC) su madre no sabía que había salido, sino pensaba que estaba en su habitación, hasta que recibió la llamada nefasta de la policía.

Campbell fue baleado afuera de “Evergreen Deli and Grocery”, a una cuadra de la casa de su familia en Soundview, alrededor de las 3:25 a.m. del sábado 21 de septiembre. “Por lo que me dijo su madre, ella no sabía que él había salido de la casa”, dijo al Daily News una prima de la madre que sólo se identificó como Jessica. “La última vez que lo vio fue a las 12 de la noche. Le preguntó si tenía hambre. Él dijo que no y ella se quedó dormida”.

La madre sólo se despertó con una llamada de NYPD y luego fueron a su casa para contarle que su hijo había recibido un disparo en el estómago. Los paramédicos lo llevaron rápidamente al Jacobi Medical Center, pero no pudieron salvarlo.

La familia del adolescente especula que tuvo hambre durante la madrugada y fue a la tienda ubicada en Evergreen y Westchester Av. a buscar un refrigerio. Un video de vigilancia obtenido por News 12 muestra a la víctima discutiendo con otros afuera de un automóvil en la acera antes de que un hombre armado encapuchado sacara un arma y disparara.

La madre fue vista más tarde lavando la acera manchada de sangre con una botella de lejía, informó la estación. Jessica dijo que el adolescente era un estudiante de último año en Leadership and Public Service High School en Manhattan y quería ser ingeniero de la MTA.

En mayo Emery Mizell, una joven de 17 años que vivía en el mismo edificio, murió apuñalada por una vecina quinceañera. Sincere y Emery eran amigos, según dijo la familia del joven baleado.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La violencia armada es contante en Nueva York y algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público y negocios. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con una batalla entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

La semana pasada dos adolescentes fueron arrestados por homicidios recientes de inmigrantes en Nueva York: un abuelo de 66 años alcanzado por una bala perdida cuando estaba detrás del volante en Queens, lo que llevó a que además arrollara a una mujer; y una madre que murió durante un robo frente a su familia dentro de su edificio residencial en el Bajo Manhattan.

Previamente al menos cinco hispanos murieron baleados en Nueva York en menos de una semana. Además un joven de 19 años fue arrestado como sospechoso de apuñalar a seis personas -incluyendo dos adolescentes- el domingo en Brooklyn (NYC).