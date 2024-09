Paola Rojas tras salir de Televisa aparece en Telemundo

Paola Rojas ha dado un paso significativo en su carrera al incursionar como presentadora invitada en “Al Rojo Vivo”, lo que ha causado gran expectativa entre sus seguidores. Su salida de “Netas Divinas” ha abierto nuevas oportunidades, y su participación en un programa tan reconocido como el de Telemundo demuestra su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes formatos de televisión.

La elección de un vestido rojo con aplicaciones florales refleja su estilo distintivo y profesional, aportando un toque de frescura al programa en un momento en que Lourdes Stephen no estaba presente. Esta aparición no solo resalta el talento de Rojas, sino que también podría ser un indicio de futuras colaboraciones o proyectos dentro de Telemundo.

El apoyo del público ha sido evidente, y muchos se han mostrado entusiastas ante la posibilidad de que Paola se sume de manera regular al equipo del mencionado espacio informativo o explore nuevos proyectos en la televisión. Sin duda, es un momento emocionante tanto para ella como para sus seguidores, quienes están atentos a los próximos pasos en su carrera.

“Bella que alegría verte hoy por acá”, “Siempre bella y capaz de todo lo que se le ponga enfrente”, “Bellísima Paola y excelente presentadora”, “Qué buena mancuerna harán. Seguro un buen programa saldrá de ahí”, “Una gran periodista”, “A mí no me sorprende que te vaya tan bien con semejante trayectoria”, “Deberían dejarla fija”, “Nada de lo que dejas atrás es mejor de lo que está por venir”, “Te mereces todo el éxito del mundo, eres una increíble periodista Paola”, “Qué belleza verte ahí”, “Paola eres la mejor”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Paola Rojas dio a conocer su salida de Televisa

“Me es muy difícil despedirme de un programa que me ha llenado de amor, que me ha dado amigas que lo van a ser siempre, era una bendición ir a trabajar y que el trabajo fuera compartir tiempo con amigas que adoro”, añadió en su perfil de Instagram.

“Lamentablemente, no hubo oportunidad de despedirme al aire y lo lamento mucho, les pido a ustedes y a la audiencia de ‘Netas Divinas’ una disculpa por eso, no fue una decisión mía, sin embargo, me despido por esta vía, que es la que tengo, que es sobre la cual tengo yo control”, agregó.

