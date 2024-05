Montserrat Oliver y Paola Rojas acaban con los rumores de un presunto amorío y aclaran las dudas

Paola Rojas explicó que sí existe una gran amistad entre ellas, pero que nunca ha habido nada más allá de eso. Aseguró que respeta y admira a Montserrat Oliver, pero que su relación no es de amor, pero sí de colegas en el mundo de la televisión.

“Un día platicando con Marcelo, mi novio, me dice algo así como: ‘Qué guapa’. Le hice una de esas preguntas que no tienen buena salida, le dije: ‘¿Quién se te hace guapísima?’. Él me decía: ‘Tú’, le digo, ‘Ya en serio, dime alguien’. Me dice: ‘Montserrat Oliver'”, mencionó Rojas en el espacio ‘Montse y Joe’.

La mexicana dio detalles del momento cuando su pareja conoció a la actriz: “Cuando llegó a vivir acá (Marcelo es argentino), te veía en el gimnasio en Polanco y no se le olvida. Con eso tuvo y le dije: ‘Si es Montse no hay problema, estás autorizado, pero yo también. Montse causa impacto y hasta un chisme nos hicieron y queremos aclarar… Con eso se armó un chisme de que si los tres, que ya estamos felices los cuatro”.

Montserrat, por su parte, también comentó sobre los rumores y aseguró que tanto ella como Paola son personas públicas y que están acostumbradas a que se inventen cosas sobre sus vidas personales. Aclaró que nunca tuvo un romance con la periodista, pero que se siente muy feliz de poder contar con su amistad y apoyo en su carrera.

“Luego llegó bien linda cuando lanzamos las joyas y llega, no sé cómo fue que llegaste grabando y casi nos damos un beso en la boca”, dijo Oliver.

Paola Rojas le dice adiós a una etapa

“Recientemente que tuve una etapa muy dura y muy triste, estuve muy descolocada meses, mi novio me acompañó muy amorosamente en esa etapa, nunca había sido necesario que me protegiera así, porque yo no había estado débil ni vulnerable y ese proceso nos acercó muchísimo y yo sentía que lo necesitaba”, expresó en una entrevista en ‘Netas Divinas’.

La mexicana durante una conversación en ‘Siéntese quien pueda’ habló de su relación sentimental: “Sí, estoy muy contenta, hace ya tiempo que estamos juntos, pero hablo muy poco del tema, pero sí estoy muy contenta hace ya un buen rato”.

Sigue leyendo:

· Montserrat Oliver comparte también su mayor reto como lesbiana

· A sus 54 años, Montserrat Oliver calienta Instagram luciendo su cuerpo en body transparente

· Yolanda Andrade podría causar el divorcio de su amiga Montserrat Oliver