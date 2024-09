Donald Trump dice querer un “acuerdo justo” entre Ucrania y Rusia

En una reunión entre el presidente de Ucrania, Volodymiyr Zelensky, el expresidente Donald Trump promocionó una “muy buena relación” con el presidente ruso Vladimir Putin y prometió negociar un “acuerdo justo” para ambas partes.

“También tengo una muy buena relación, como saben, con el presidente Putin”, expresó el magnate republicano antes de su reunión del viernes con Zelensky en la Torre Trump. “Y creo que si ganamos, lo resolveremos muy rápidamente”.

Asimismo, Zelensky respondió rápidamente: “Realmente creo que tendremos mejores relaciones”.

Por su lado, Trump reaccionó: “Ya saben, para bailar el tango se necesitan dos, y lo haremos. Vamos a tener una buena reunión hoy”.

En medio de la campaña electoral, el republicano se ha jactado frecuentemente de que sería capaz de detener la guerra en Ucrania, aunque no dio detalles sobre cómo, mostrando a menudo su voluntad de trabajar con ambas partes.

“El presidente quiere que esto se detenga, y estoy seguro de que el presidente Putin también quiere que se detenga, y esa es una buena combinación. Por eso queremos tener un acuerdo justo para todos”, manifestó Trump en una entrevista conjunta con Fox News.

No obstante, cuando se le cuestionó cómo sería un acuerdo “justo”, el magnate respondió: “Es demasiado pronto para decirlo”.

Antes de la reunión del viernes, Trump y Zelensky se criticaron el uno al otro públicamente después de que el republicano examinara la financiación estadounidense a la guerra en Ucrania y, en ocasiones, insinuó su resistencia a brindar más asistencia al país europeo.

“Cada vez que Zelensky viene a Estados Unidos, se va con $100,000 millones de dólares. Creo que es el mejor vendedor del mundo”, señaló Trump en un acto de campaña el martes en Savannah, Georgia.

“Mi sensación es que Trump no sabe realmente cómo detener la guerra, aunque crea que sabe cómo hacerlo“, dijo Zelensky en una entrevista con The New Yorker.

“Con esta guerra, a menudo, cuanto más la analizas, menos entiendes. He visto a muchos líderes que estaban convencidos de que sabían cómo terminarla mañana, y a medida que profundizaban en ella, se dieron cuenta de que no es tan sencillo”.

Esta semana, Trump bromeó diciendo que Zelensky estaba “haciendo insinuaciones desagradables” hacia él.

Pese de las críticas públicas, la reunión pone de relieve la importancia de que Ucrania tenga buenas relaciones tanto con el Partido Demócrata y el Republicano, ya que el destino de su país ha comenzado a verse más involucrado en la política estadounidense.

A lo largo de sus breves interacciones públicas, Zelensky trató de repudiar algunos de los términos que el exmandatario republicano estaba usando sobre la guerra en Ucrania.

En la entrevista aparte con el canal Fox News, Zelensky subrayó la invasión por parte de soldados rusos al suelo ucraniano.

“Tenemos que hacer todo lo posible para presionarlo para que detenga esta guerra, y él está en nuestro territorio, y lo más importante es entender que él está en nuestro territorio“, manifestó Zelensky.

Esto sucede luego de que, en los últimos días, Trump y su compañero de fórmula, J.D. Vance, dejaron la puerta abierta a la posibilidad de que Ucrania ceda territorios a Rusia en las negociaciones para concluir finalmente con la guerra.

Cuando una periodista de ABC News le preguntó a Trump si Ucrania debería entregar parte de su territorio a Rusia para poner fin a la guerra, como había sugerido Vance: “Veremos qué pasa”.

En una llamada con la prensa, Vance respondió a la pregunta de si cree que Ucrania debería ceder territorio a cambio de terminar la guerra, ofreció una respuesta parecida a la del magnate.

“Todo va a estar sobre la mesa”, indicó Vance. “Creo que nada va a estar definitivamente sobre la mesa. Por eso se negocia, especialmente con un tipo tan hábil como Donald Trump, porque realmente se intenta tener una conversación entre ambas partes y otras partes interesadas sobre cómo poner fin a esta guerra”, agregó.

En este sentido, la vicepresidente Kamala Harris se reunió con el presidente ucraniano, donde aludió a estos comentarios de la candidatura del Partido Republicano.

“Sin embargo, con franqueza, quiero decirle, señor presidente, que hay algunos en mi país que, en cambio, obligarían a Ucrania a renunciar a grandes partes de su territorio soberano, exigirán que Ucrania acepte la neutralidad y exigirán que Ucrania renuncie a las relaciones de seguridad con otras naciones”, expresó Harris.

