Biden refrenda en la ONU su apoyo a un acuerdo entre Israel y Hamás, a Ucrania y a Venezuela

El presidente Joe Biden, en su último discurso ante la Asamblea General de la ONU como presidente de Estados Unidos, aprovechó para remarcar las líneas de su política exterior, refrendando su apoyo a un acuerdo entre Israel y Hamás para terminar con la guerra, a Ucrania y a la restitución de la democracia en Venezuela.

“Ahora es el momento para que las partes finalicen los términos, devuelvan a los rehenes y aseguren la seguridad de Israel y Gaza, alivien el sufrimiento en Gaza y pongan fin a esta guerra”, manifestó Biden.

Asimismo, lamentó las víctimas mortales y el sufrimiento de civiles inocentes, tanto israelíes como palestinos, por la guerra en Gaza. Primero hizo referencia a las 1.200 personas asesinadas y los 250 rehenes que el grupo islamista Hamás capturó durante su ataque contra Israel el 7 de octubre.

“Me he reunido con las familias de esos rehenes. He llorado con ellos. Están pasando por un infierno”, dijo.

“Los civiles inocentes en Gaza también están pasando por un infierno. Miles y miles de muertos, incluyendo trabajadores humanitarios. Demasiadas familias desplazadas, hacinadas en tiendas de campaña, enfrentando una situación humanitaria desesperada”, aseveró.

Apoyo a Ucrania

Con respecto a Ucrania, Biden instó a los líderes a no “apartar la mirada” ni “bajar la guardia” en su apoyo al país europeo ante la invasión de Rusia hasta que consiga una “paz justa y duradera”.

“¿Mantendremos nuestro apoyo para ayudar a Ucrania a ganar esta guerra y preservar su libertad, o nos alejaremos, permitiendo que la agresión se renueve y que una nación sea destruida?“, preguntó a los líderes reunidos en la Asamblea General de la ONU.

Y prosiguió: “Yo sé mi respuesta. No podemos cansarnos. No podemos apartar la mirada. Y no dejaremos de apoyar a Ucrania, no hasta que gane con una paz justa y duradera”.

Democracia en Venezuela

Con respecto a lationoamérica, resalta el reconocimiento de Biden a los venezolanos por su lucha por la democracia y la libertad.

El presidente aludió a las elecciones del 28 de julio en Venezuela, en las que Maduro se proclamó ganador sin mostrar las evidencias, contrario a la oposición venezolana, que enseñó actas que acreditan la victoria de su candidato, Edmundo González.

Biden lo mencionó durante la parte final de su discurso, cuando rendía homenaje a los “valientes hombres y mujeres” que han realizado hazañas como poner fin al apartheid en Sudáfrica o derribar el Muro de Berlín.

“Lo he visto en todo el mundo: los valientes hombres y mujeres que pusieron fin al apartheid, derribaron el Muro de Berlín y luchan hoy por la libertad, la justicia y la dignidad. Vimos ese recorrido universal hacia los derechos y la libertad en Venezuela, donde los votantes emitieron su voto por un cambio que no puede ser negado”, afirmó.

No obstante, dijo, “el mundo sabe la verdad” de lo que ocurrió en las elecciones en Venezuela.

