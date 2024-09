María Becerra: “Estaba con una hemorragia interna”

La situación que vivió María Becerra es sin duda un tema delicado y conmovedor. A través de su sinceridad en las redes sociales y su aparición en el programa de Susana Giménez, la cantante pudo compartir no solo la difícil experiencia de un embarazo ectópico, sino también sus deseos de ser madre junto a J Rei. Es admirable que hable abiertamente sobre lo que pasó, ya que puede ayudar a crear conciencia sobre esta condición médica.

“Sí, tuve un embarazo ectópico, fue bastante duro, es un duelo, uno se prepara mentalmente para otra cosa. Sí, fue medianamente rápido, como a la semana de que me enteré. Ya estábamos pensando, ¿cómo le vamos a decir a la familia?, yo quería esperar a tener tres meses, porque yo sé qué si tienes menos lo puedes perder”, explicó durante la entrevista.

El hecho de que se haya dado cuenta de que algo no estaba bien desde el principio y que buscara atención médica es crucial. Esto puede ser un mensaje positivo para otras mujeres que puedan enfrentar situaciones similares, enfatizando la importancia de escuchar a su cuerpo y buscar ayuda en caso de dudas o malestar.

“La verdad, desde el primer momento, sentí muchos dolores, sí, la pasé muy mal, yo sentía y decía, para mí esto no está normal, no es un embarazo normal, tenía miedito, la verdad. Un día, estaba ensayando para una presentación que tenía y ahí cantando empecé a tener dolores muy fuertes, en medio del ensayo, después tuve una entrevista y tenía la panza tan inflamada que me tuve que desabrochar el botón, no podía más”, le mencionó a Susana.

María ha mostrado una gran fortaleza en medio de este proceso difícil, y sobre su experiencia puede contribuir a desestigmatizar las conversaciones en torno a la salud reproductiva y las pérdidas en el embarazo. Es un recordatorio de que, aunque enfrentar estos desafíos es doloroso, la comunidad y el apoyo de los seres queridos son fundamentales.

“Me hicieron un estudio y me dijeron todo, que estaba con una hemorragia interna, por eso sufría, nunca sentí tanto dolor en mi vida, la pasé muy mal, de ahí me operaron laparoscópica. Me recuperé re bien y la verdad estoy muy agradecida con los médicos y con Dios y con mi novio”, agregó.

Sigue leyendo:

· Messi dijo presente en el show de María Becerra en la fiesta Bresh de Miami [Video]

· En exclusiva Prince Royce y María Becerra confiesan por qué se eligieron y se enamoraron de su conexión

· María Becerra defiende a Peso Pluma tras la polémica por su presentación en el Festival de Viña del Mar